Moti sot do të jetë me kthjellime përgjatë zonës perëndimore dhe vranësira të pakta në relievet malore.









Temperaturat në mëngjes do të luhaten 17-24 gradë, në mesditë do të jenë me rënie duke luhatur 35°C në veri deri në 36-40°C.

Era do të jetë me drejtim jug-perëndim me shpejtësi 7 m/sek dhe dallgëzim të forcës 2-3 ballë në det të hapur.