Nuk je ti, është inflacioni: Si çmimet në rritje po ndikojnë takimet romantike

Shpesh thonë se dashuria nuk kushton asgjë, por takimet në këtë periudhë ekonomike sigurisht që kushtojnë. Të dashuruarit po përjetojnë tronditjen e darkave me partnerët e tyre romantikë me inflacionin në nivelin më të lartë në mbi 40 vjet.









Kategoria e indeksit të çmimeve të konsumit për ushqimet jashtë shtëpisë u rrit 7.7% në qershor nga një vit më parë, ndërsa restorantet me shërbime të plota u rritën me 8.9%. Për ata që testojnë ujërat me një ose dy koktej, çmimet për pijet alkoolike u rritën me 4%.

Ata që kërkojnë dashuri thonë se po e ndiejnë dhimbjen. Mes 3.000 përdoruesve në aplikacionin e njohur të takimeve Hinge, pothuajse 41% thanë se ishin më të shqetësuar për koston e takimeve tani kundrejt një viti më parë, me të anketuarit e Gen Z më shumë gjasa që të ndiejnë presionin.

Emily Derby, një 27-vjeçare në Tulsa, Oklahoma, tha se kostot e saj të takimit janë dyfishuar nga 200 në 400 dollarë në muaj.

“Kur merr parasysh ngarjen e makinës për të parë një person, për të bërë blerje, për të dalë për të ngrënë dhe për të kthyer në shtëpi, një takim i vetëm mund të shkojë lehtësisht 100 dollarë,” tha ajo.

Ndërsa kostot rriten, disa beqarë janë më selektivë në lidhje me takimet që po shkojnë, ndërsa të tjerët po ndalojnë plotësisht kërkimin e tyre për “partneren e jetës”. Në faqen e takimeve OKCupid, 34% e 70.000 përdoruesve raportuan se inflacioni po ndikonte në jetën e tyre romantike.

“Në vjeshtën e vitit 2020, unë po dilja në takime majtas dhe djathtas duke mos menduar vërtet për kostot,” tha Seth Rosenberg, një 25-vjeçar në Filadelfia. “Tani, është më e vështirë të jesh i emocionuar, sepse nëse një takim shkon keq, ju keni harxhuar diku nga 50 deri në 100 dollarë.”

Dashuri dhe Para

Ata që janë ende beqarë kanë në mendje dashurinë dhe paratë.

Trajnerja e takimeve me bazë në Nju Jork, Amy Nobile, tha se edhe klientët e saj me vlerë të lartë neto, shumë prej të cilëve paguajnë 15.000 dollarë për një program katër mujor, po përpiqen të përgjysmojnë kostot e takimit. Klientët që zakonisht shpenzonin deri në 150 dollarë në një takim, po shohin nëse mund të shpëtojnë me 75 dollarë ose më pak.

“Njerëzit po ndjejnë rritje të çmimeve,” tha ajo. “Për ata që janë në lojë të gjatë për të gjetur një partner, ata mendojnë se me të vërtetë duhet të monitorojnë rrjedhën e tyre të parave në botën e takimeve.”

Si rezultat, njerëzit janë në kërkim të opsioneve më pak të shtrenjta, tha Logan Ury, drejtor i shkencës së marrëdhënieve në Hinge.

Ndërsa mund të ketë një neveri ndaj një “takimi të lirë”, Ury tha se nuk është një gjë e keqe. Në fakt, takimet pandemike i bënë njerëzit më mendjehapur ndaj llojeve të ndryshme të daljeve, duke çuar në një “rilindje të takimeve krijuese”, si skicimi në një vëzhgim piktoresk, një piknik në një park lokal ose vizita në një treg fermerësh për përbërës për të bërë një vakt i gatuar në shtëpi.

Ky interes në rritje për financat ka bërë që shumë njerëz të flasin për karrierën dhe paratë që në takimin e parë – një zgjatje e një tendence takimesh të kohëve të fundit të njohur si “hardballing”, ose duke i treguar një interesi të mundshëm dashurie të gjitha pritjet tuaja paraprakisht./Bloomberg