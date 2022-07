Shkaktoi vdekjen e foshnjës 18 muajshe vetëm në shtëpi për t’u ‘arratisur’ 6 ditë me të dashurin, prokurori kërkon dënimin për “vrasje me paramendim”

Alessia Pifferi nuk kishte asnjë frikë ta linte vajzën e saj një vjeç e gjysmë Dianën vetëm në shtëpi për më shumë se 6 ditë, për të vazhduar marrëdhëniet e saj dhe për t’u argëtuar, duke e ditur fare mirë se ajo mund të vdiste nga uria.









Për këtë arsye prokurori i Milanos Francesco De Tommasi ka ngarkuar gruan e akuzuar për vrasje me dashje, me rrethanë rënduese të arsyeve të kota përveç atë të paramendimit. Magjistrati kërkoi vleftësimin e masës së arrestit dhe paraburgimit në burg pasi mendon se 37-vjeçarja është person i rrezikshëm dhe rrezikon përsëritjen e krimit.

Nëna e fëmijës: E dija që mund të shkonte kështu

Diana e vogël vdiq, sipas analizave të para në pritje të autopsisë, “nga vështirësia dhe mungesa e kujdesit të nevojshëm”. E ëma, gjatë marrjes në pyetje natën mes të mërkurës dhe të enjtes, nuk qau asnjëherë dhe nuk humbi kontrollin dhe u shfaq e kthjellët në rindërtimin e fakteve. “E dija që mund të shkonte kështu”, tha ajo para prokurorit, duke qëndruar megjithatë e heshtur para disa pyetjeve për sjelljen e saj. Pasditen e së premtes gruaja do të merret në pyetje nga gjyqtari hetues i Milanos Fabrizio Filice, në burgun e San Vittore.

Rindërtimi

Sipas hetimeve, në orët e vona të pasdites së 14 korrikut, Pifferi ka larë dhe ndërruar foshnjën dhe i ka lënë një shishe qumështi në shtratin e kampingut. Më vonë ajo do të shkonte në Leffe, në provincën e Bergamos, për t’u bashkuar me partnerin e saj aktual (jo babain e fëmijës), të cilit i kishte thënë se Diana ishte në plazh me motrën e saj. Ajo erdhi në shtëpi të mërkurën në mëngjes dhe gjeti vajzën e saj të vdekur. Hetuesit konfiskuan nga shtëpia një shishe gjysmë të zbrazët, një qetësues të fuqishëm dhe ka dyshime se nëna mund ta ketë detyruar vajzën ta pinte atë si kur e braktisi ashtu edhe në raste të tjera. Nuk ishte hera e parë, ndër të tjera, që e linte vetëm për disa ditë.

Alessia Pifferi shtirej si psikologe fëmijësh

Alessia Pifferi u tha banorëve të Leffe “se ishte psikologe fëmijësh dhe se dinte si të sillej me fëmijët”, raporton “L’Eco di Bergamo”. Pikërisht aty, në shtëpi, gruaja lindi Dianën më 29 janar 2021. Një shtatzëni, tha 37-vjeçarja, të cilën nuk e kishte vënë re deri në fund. Dhe shpesh, thonë në qytet, ajo shihej duke shëtitur me karrocë. Vitin e kaluar kishte thënë, duke gënjyer, se nëna e saj kishte vdekur nga Covid. “Më tha se duhej të shkonte në një udhëtim me partnerin e saj – i tha një shitës gazetës – dhe se vajzën do ta mbante nëna e saj, por që më pas gjithçka shpërtheu sepse nëna e saj u sëmur me Covid dhe në fund, edhe ajo kishte vdekur. “Më duhet të shkoj në Kalabri për funeralin”, kishtë thënë.