Vdekje e tmerrshme në një pishinë në Izrael, hapet gropa dhe thith viktimën poshtë – Shikoni videon

Një incident tragjik ndodhi në Izrael kur një gropë 13 metra e thellë u hap dhe gëlltiti një burrë në një festë korporative në një vilë 40 kilometra në juglindje të Tel Avivit. Viktima ishte një punonjës i kompanisë 32 vjeç.

Pamjet nga videot, që qarkullojnë në rrjetet sociale, të lënë pa frymë teksa fiksojnë momentet e panikut dhe përpjekjeve për të shpëtuar të riun fatkeq. Të ftuarit e festës shikojnë momentin e dramës. Ata mbeten në befasi pasi argëtimi kthehet papritur në një makth, hapet një vrimë dhe gëlltit një burrë.

Gjithçka shpaloset në një fraksion sekonde dhe para se të kuptojnë plotësisht se çfarë po ndodh, të ftuarit përballen me tronditjen. Menjëherë më pas, po bëhen përpjekje dramatike për të shpëtuar 32-vjeçarin, por të pasuksesshme pasi thellësia është e madhe dhe koha e gjatë për shpëtimtarët për të mbërritur tek viktima.

Sinkhole opens up in the bottom of a swimming pool in Israel. Reports say one man was sucked in and died.pic.twitter.com/VBQbVrJnyp

