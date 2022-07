Një atentat me armë zjarri ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Milot, ndërsa burime për Gazetën Shqiptare bëjnë me dije se dy persona kanë humbur jetën. Sipas po të njëjtave burime, është vrarë Ylli Brahimi si dhe një person tjetër me emrin Klevis Preçi.









Ylli Brahimi, 46-vjeç, i kishte shpëtuar një atentati një vit më parë në Milot, teksa u qëllua nga dy persona me motor.