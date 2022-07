Alesia Bami me pushime: Këtu në Mikonos një shishe verë kushton 80 mijë euro!

Kush ankohet për rritjen e çmimeve le të shkojë një herë për pushime atje ku shkon Alesia Bami. Shifrat për të cilat flet vajza e showbizz janë të frikshme. Për momentin ajo ndodhet me pushime në Mikonos. Në rrjetet sociale ka publikuar disa foto nga ishulli i famshëm dhe i shtrenjtë ku dhe shumë futbollistë kalojnë pushimet e tyre në vitet e fundit.









Prej andej, Alesia ka realizuar edhe një intervistë telefonike me ‘Top Albania Radio” në emisionin e moderuar nga Ed Manushi. E pyetur rreth pushimeve të saj, prezantuesja tha:

“Mendoj se shërbimi i tërheq të gjithë këtu. Çmimi që kam pirë unë, nuk është normale ta them. Ka nga më të lirat tek më të shtrenjtat. Një shishe verë këtu kushton deri në 80 mijë euro.”

Ndërkohë e ngacmuar nga Ed Manushi nëse ka parë ndonjë futbollist, ajo tha: “Këtu në fakt ka shumë futbollistë që pushojnë. Nuk dua të përmend emra.” Mirëpo, Manushi tha: “Do të thotë se muhabetet që vijnë këtu janë të vërteta: “Alesia Bami në pishinë me një futbollist”. Mund ta them edhe emrin nëse më lejon”. Por, Alesia e anashkaloi me sportivitet këtë situatë dhe nuk zbuloi asnjë emër.