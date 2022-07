Berisha non-grata nga Mbretëria e Bashkuar, Paloka: Mos të habitemi edhe kur Kanadaja të bëjë të njëjtën gjë

Në një intervistë në News24, Edi Paloka u shpreh se 7 korriku nuk ishte ego personale e kryetarit të PD, por ishte një protestë për shpëtimin e Shqipërisë kundër qeverisë.









I ndalur tek vendimi i Mbretërisë së Bashkuar për shpalljen non-grata të kreut të PD Sali Berisha, Paloka tha se kjo nuk ndryshon asgjë, shqiptarët e kanë zgjedhur Berishën kryetar të PD.

Çfarë solli 7 korriku për Berishën?

Paloka: Ai e deklaroi që nuk ishte e tij, por e frontit për shpëtimin e Shqipërisë kundër qeverisë. Berisha këtë e bëri të qartë, nuk ishte arsyeje egoje, nuk e përdori dhe nuk donte. Berisha i ka fituar betejat e tij. nëse deri dje kishte dyshime nëse do mbështet nga PD apo qytetarët, u shuan në 6 mars. Berisha nuk e kishte sfidë personale këtë e ka kaluar edhe në 6 mars. Edhe ata deputetë që kishin dyshime nëse duhet ndjekur apo jo Berisha, ai sot është kryetar dhe ka gjithë PD pas.

Berisha Non-grata nga Mbretëria e Bashkuar?

Paloka: Berisha i bëri komentet e veta dhe për mua nuk ka asnjë ndryshim deri dje. Jemi në të njëjtat pozita. Ka një marrëveshje mes SHBA-së , Britanisë, Kanadasë, Suedisë dhe Zelandës së Re mos gaboj që për akte të tilla, kanë një marrëveshje që ndërmarrin të njëjtat akte. Mos të na duhet habi kur nesër të dalë Kanadaja, apo Zelanda e Re. Do t’i duhet të mos shkojë edhe në Britani tani kjo është rëndesë, por për pozicion politik nuk ndryshon asgjë”, tha Paloka, duke shtuar: Them të njëjtën gjë kur u shpall non-grata nga SHBA. Shqiptarët e kanë dhënë vendimin e tyre lidhur me këtë çështje. E dhanë në 11 dhjetor, në 6 mars dhe 7 korrik. Brenda Shqipërisë nuk ndryshon asgjë. Sa i përket Ramës dhe qeverisë, Ramën e kemi dëgjuar që ta deklarojë haptazi që opozita të shkrihet. E ka thënë; kjo opozitë duhet ë ishte shkrirë me kohë. janë duke i dhënë një dorë dhe këto akte. S’ka ndryshuar asgjë. E kam pasur bindje apo 9 shtatorit që akti që u ndërmor për Berishën, është i sponsorizuar, i lobuar, nga njerëz që mbajnë në pushtet Edi Ramën, si Sorosi. Ambasadorja psh, amerikane, se thonë si po sulmoni ju ambasadoren. Ajo nuk doli kundër PD pasi u shpall non-grata Berisha. ajo ka qenë në krah të qeverisë dhe pro Ramës. Ua kam thënë zotit Basha; ‘vëri fre, vëri kufij ambasadores së SHBA-ve. Vendosi kufirin’. S’mund të ndërhyjë ambasadorja në kufijtë e brendshëm të një partie. Ore duam që të kemi kryetarin non-grata, kush je ti që ndërhyn. Po e kaloj në cinizëm tani. Kush je ti? E dimë se është çështjes e DASH. Edhe ta njoftosh ndoshta se ke detyrim. Kush je ti që i thua grupit parlamentar të PD që mos e zgjidhni, përkushtoheni Sali Berishën. Edhe pasi i kaloi kjo ambasadore limitet, njerëzit e treguan veten. Nuk them se është një gjë normale. Ndoshta na del Zelanda e Re, apo Kanadaja që e shpallin non-grata.