E ardhmja e Shqipërisë në BE/ Media austriake: Bie mbështetja nga publiku austriak, nga 35 për qind shkon në 14 për qind

Edhe pse qeveria mbështet anëtarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, austriakët janë kundër këtij fakti.









Është një nga përjashtimet e pakta në politikën evropiane, në të cilën qeveritë austriake kanë ndjekur një vijë të qartë dhe të qëndrueshme në dekadat e fundit, pa u ‘zhytur’ në sondazhe: zgjerimi i BE -së në Ballkanin Perëndimor. Është edhe më e habitshme që tani që është arritur një përparim për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë me nxitjen e qeverisë nën kancelarin federal Karl Nehammer, disponimi në mesin e popullatës është përkeqësuar përsëri.

Sipas një sondazhi të fundit nga Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) në korrik, vetëm 20 për qind janë në favor të pranimit të Maqedonisë së Veriut në BE. Në prill ishte ende 26 për qind. Madje në rastin e Shqipërisë, miratimi për anëtarësim në BE ra nga 35 në 14 për qind. Një shumicë e qartë kundërshton zgjerimin e BE-së për të përfshirë këto vende, me të cilat negociatat për anëtarësim kanë nisur pas vonesave të gjata.

“Pra, një shumicë e qartë kundërshton zgjerimin e BE-së, ndaj dy vendeve, negociatat me të cilat kanë pasur vonesa të gjata dhe u bë e mundur që të hapen tani së fundmi”, shkruan Die Presse.