Enca ‘thumbon’ sërish kolegët: Punë, punë natë e ditë që ndjekësat me i rrit

Këngëtarja Ruensa Haxhia ose e njohur ndryshe si Enca mesa duket ka vendosur të shijojë pushimet e verës dhe mos të nagazhohet me projekte muzikore.









Shpesh herë këngëtarja ndan foto në rrjetet sociale nga përditshmëria e saj dhe nga vendet ku po kalon pushimet.

Së fundmi, Enca ka postuar një “Story” në Instagram, e cila la të kuptohej se ishte një ‘kunjë’ ndaj kolegëve të saj në atë që konsiderohet ‘luftë për klikime’

“Punë punë natë e ditë, që viwesat me i rrit. Paçi fat”, shkruan Enca.

Shumë prej ndjekësve të këngëtares mendojë se Enca i drejtohet këngëtares Dhurata Dorës, e cili me kengën e saj më të re arriti brenda pak kohësh rreth 3.5 milion shikimesh.

Më herët, këngëtarja ka bërë një “Q&A”në Instagram dhe një nga pyetjet ishte se pse ajo nuk blen klikime dhe se mos ka frikën se mos ja bllokojnë, Enca i është përgjigjur se më mirë i harxhon lekët për pushime sesa blerje klikimesh.

“Nuk po them që cdo këngë me 1 milionë shikime në ditë është ‘fake’ por po them që 90 përqind e tyre janë… Më mirë i harxhoj paret për pushime e biznese të reja sesa për ‘fake vieës’ për me kënaq egon”, tha këngëtarja.