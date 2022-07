Horoskopi për ditën e sotme, 23 korrik 2022

Dashi

Asgjë nuk duket se do të shkojë siç duhet sot. Për t’i bërë gjërat edhe më keq, ata që ju keni kundërshtuar hapur disa ditë më parë po lulëzojnë. Nuk është koha për t’u penduar apo për t’u kthyer prapa.









Demi

Me një sasi minimale të planifikimit të kujdesshëm, ju mund ta ktheni një ide të vogël në një fitim të madh. Mundësi të jashtëzakonshme financiare ju presin sot. Kontrolloni dy herë përpara se të firmosni.

Binjaket

Besimi juaj i përgjithshëm është i fortë sot, ndaj mos lejoni që kjo të tronditet nga dikush – ndoshta një mashkull – që merr një ton agresiv me ju. Vetëm për shkak se dikush është më këmbëngulës nuk do të thotë se ai ose ajo ka të drejtë.

Gaforrja

Ka fërkime pavarësisht se ku shkoni, dhe mund të duket sikur nuk mund të bëni asgjë siç duhet në vendin e punës. Mos supozoni automatikisht se ju jeni fajtori. Ju nuk jeni. Mundohuni të qëndroni jashtë konfliktit në vend që të hidheni në konkluzione.

Luani

Ëndrrat tuaja që janë njollosur kohët e fundit do të kenë një fillim të ri sot. Nuk ka asnjë arsye pse nuk mund të krijoni skenarin perfekt në karrierën tuaj. Punoni drejt këtij skenari të përsosur në vend që të jeni të kënaqur me mesataren.

Virgjeresha

Rreziqet e llogaritura janë çelësi i suksesit tuaj sot. Ju keni potencialin për të bërë jashtëzakonisht shumë për veten tuaj. Mos e nënvlerësoni fatin tuaj të mirë. Ju operoni nën një yll shumë me fat dhe ky fat ka potencialin të sjellë pasuri të jashtëzakonshme në rrugën tuaj.

Peshorja

Pikëpamja juaj do të testohet nga dikush që ka një fuqi të madhe pas fjalëve të tij ose të saj. Vetëm për shkak se ky person përpiqet të tërheqë vëmendjen nuk do të thotë se ai ose ajo e di saktësisht se për çfarë po flet. Jini të fortë dhe mos u lëkundni.

Akrepi

Kërkoni ndihmë shtesë kur ju nevojitet. Ndoshta kjo përkthehet në marrjen e një sekretari ose partneri shtesë në ekipin tuaj në punë. Kjo mund të nënkuptojë gjithashtu marrjen e një kujdestareje në shtëpinë tuaj. Sido që të jetë, keni nevojë për mbështetje.

Shigjetari

Një plan është zhvilluar në mendjen tuaj për një kohë të gjatë. Ju keni marrë sinjale nga shumë burime që konfirmojnë se ky plan është i duhuri. Gjithçka që duhet tani është që ju të bëni punën dhe të hidhni hapin e parë. Çfarë po pret?

Bricjapi

Sot do të qortoheni nga një koleg ose punëdhënës se jeni shumë i pamatur. Mos u mundoni të argumentoni rrugën tuaj për të dalë nga situata, sepse kjo vetëm do ta përkeqësojë konfliktin. Me shumë mundësi, personi me të cilin po luftoni ka të drejtë.

Ujori

Lëvizni përtej grindjeve të vogla sot në mënyrë që të shihni pamjen më të madhe. Objekti i lojës nuk është kush ka të drejtë dhe kush ka gabim. Objekti është përmirësimi i biznesit tuaj. Në dashuri do të keni fat.

Peshqit

Bashkohuni me ata që janë në një rrugë pozitive, në vend që të tërhiqeni zvarrë nga kundërshtarët që shohin vetëm kurthet e mundshme të një plani dhe që vazhdojnë të jenë tepër kritikë ndaj punës suaj. Nëse kjo nënkupton ndryshimin e vendeve të punës, atëherë bëjeni këtë.