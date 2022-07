Kryebashkiaku i Vlorës, Dritan Leli në Prishtinë: I befasuar nga transformimi i hapësirave!

Kryebashkiaku i Vlorës, Dritan Leli është në Kosovës për promovimin e turizmit me qëllim thithjen e sa më shumë turistëve në Vlorë.









Gjatë qëndrimit, Leli ka takuar kryebashkiakun e Prishtinës, Përparim Ramën, me të cilin tha se ka mbetur i befasuar nga transformimi i hapësirave publike përmes edicionit të 14 të Manifest.

Sipas Lelit, ky transformim është një shembull se si e shkuara mund të shihet dhe të shfrytëzohet përmes instalacioneve.

Postimi i Dritan Lelit:

Ishte befasues transformimi i hapësirave publike që ishte bërë në Prishtinë, për vizitat që mijëra turistë do të bëjnë gjatë edicionit të 14 të Manifest. Një shembull se si e shkuara mund të shihet e shfrytëzohet, përmes instalacioneve, ndryshe nga ç’ka qenë. Ejani shiheni se sa dimensione ka Prishtina, Kryetari i Komunës, Perparim Rama, i pret të gjithë.

Ndërkohë pas Prishtinës, Leli do të vizitojë Prizrenin, ku do të ketë takime me drejtues vendorë për promovimin e turizmit.