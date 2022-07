Nga lagjet e varfra të Nju-Jork-ut në këngëtare, aktore e sipërmarrëse/ Nuk feston vetëm dasmën, si u bë Jennifer Lopez gruaja 400 mln dollarëshe

Jennifer Lopez, këngëtarja me famë botërore me anë të një postimi në Instagramin e saj ka njoftuar me anë të një fotoje me një unazë në gisht se do të martohet sërish, duke ritakuar në altar dashurinë e saj të vjetër, aktorin e mirënjohur Ben Affleck.









Çifti u fejua për herë të parë në vitin 2002 por e shtynë dasmën e planifikuar vetëm disa ditë para se të ndodhte me justifikimin se vëmendja e tërhequr nga mediat ishte e tejskajshme. Jo gjatë pas kësaj dyshja u nda.

20 vite më vonë, pas martesave të bujshme dhe disa fëmijëve me persona të tjerë këngëtarja latine dhe aktori i ‘Batman’ ia kanë arritur të shkojnë drejt altarit përfundimisht.

E lindur në një lagje të Bronx-it, Lopez, tashmë 52 vjeç u rrit në një banesë më një dhomë së bashku me prindërit dhe dy motrat e saj. Në moshën 18 vjeçare ajo braktisi universitetin ku studionte biznes për tu fokusuar me kohë të plotë te pasioni i saj, kërcimi.

Pas peripecive të shumta dhe provave ku duhet të konkurronte me mijëra vajza të tjera Lopez arriti të bëhej aktorja e parë latine që arkëtonte mbi 1 milionë dollarë pasi arriti të siguronte rolin kryesor në një film dedikuar këngëtares meksikano-amerikane Selena.

Krahas industrisë së filmit Lopez u përfshi dhe në muzikë duke lancuar albume që kryesuan renditjet më këngë në të cilat ajo nuk harronte të përmendte origjinën e saj dhe rrethanat e vështira që e kishin shoqëruar gjatë rinisë dhe kërkimit të famës.

Në tentativë për të ruajtur imazhin e saj si një vajzë kopertinash dhe televizioni Jennifer Lopez përgjatë 5 viteve u përfshi në marrëdhënie romantike me persona si reperi P Diddy, këngëtari Marc Anthony por edhe partneri aktual Ben Affleck.

Sakaq kritikat nuk munguan drejt saj me publikun dhe persona të ndryshëm që e gjykonin shpesh herë për shkak të prejardhjes dhe origjinës së saj. Për tu kundërpërgjigjur Lopez qëndroi e qetë dhe e riformatoi veten si një biznesmene duke lancuar një firmë dedikuar stilit të jetesës me produkte si veshje dhe parfume ndër të tjera.

Vetëm gjatë vitit 2004 firma e saj arriti të gjenerojë mbi 300 mln dollar në shitje produktesh. Kështu Lopez arriti të shërbente si një frymezim për divat që do ta pasonin në vitet në vijim si Kim Kardashian apo Reese Ëitherspoon. Sot, Lopez ka arritur të shesë mbi 80 mln albume në të gjithë botën dhe ka luajtur role në mbi 40 filma që së bashku kanë gjeneruar mbi 3 miliardë dollarë.

Në vitin 2019 ajo mbushi plot 50 vjeç dhe nuk ka treguar asnjë shenjë ndalimi. Si fillim erdhi roli në filmin Hustlers që u pasua nga një shfaqje spektakolare në bashkëpunim me këngëtaren Shakira në eventin e Super-Bowl, përgatitjeve të së cilit iu dedikua një dokumentar në Netflix në të cilin vetë Lopez ishte producente ekzekutive.

“Është e mahnitshme se sa herë reportohet mbi të, ajo ka gjetur një mënyrë për të ruajtur reputacionin dhe famën e saj përgjatë viteve”, thotë Morris, gazetarja që e intervistoi për The Times. “Fuqia e saj për të kuptuar narrativën e vetë dhe atë që përcjell tek të tjerët është diçka shumë e zgjuar. Ajo është mitike, një ikonë”.