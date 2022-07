Partneri dominant/ Sa e shëndetshme është për marrëdhënien tuaj

Kushdo që ka jetuar me një partner tepër mbrojtës e di se sa thellë mund të gërmohet në pakënaqësi. Ideja juaj për një marrëdhënie të lumtur dhe të shëndetshme është plotësisht e shtrembëruar, dhe ndoshta edhe e rrënuar, nga një ndjenjë që mbyt, shtyp, zotëron dhe kontrollon çdo lëvizje tonën. Dhe çfarë mbetet më pas nga autenticiteti, spontaniteti dhe individualiteti?









Partneri tepër mbrojtës: a të do vërtetë ai?

Një person tepër mbrojtës mund të jetë thellësisht i dashuruar me ju. Është gjithashtu e mundur që ju të jeni personi më i rëndësishëm në jetën e saj. Megjithatë, ndjenjat e mira nuk janë një justifikim për të kontrolluar, dominuar dhe nënshtruar jetën e tjetrit.

Këshilla si të menaxhoni situatat

Menaxhimi i një partneri të tillë nuk është i lehtë, por nëse e keni kuptuar që situata po përshkallëzohet dhe nuk dini çfarë të bëni kur bëni një analizë të gjendjes suaj, ja disa këshilla të dobishme.

Jeni i ndershëm me veten tuaj

Ka një problem. Edhe nëse nga momentet “dominuese” ai është partneri më i mirë në botë, këto sjellje priren të bëhen kronike dhe të bëhen shumë, shumë të rrezikshme për vetëvlerësimin tuaj.

Nuk je ti që duhet të ndryshosh

Nuk jeni ju që duhet të përshtateni me hipokondrinë e tij. Nëse ai ju thotë se duhet të ndryshoni mendje, kjo do të thotë se ai nuk ju do, por i pëlqen ideja që ai ka krijuar se kush duhet të jeni. Dëshironi të jetoni sipas ideve të tij, apo sipas ideve tuaja?

Mos u dorëzo ndaj kërkesave që bën

Do të përballeni me kërcënime dhe ultimatume dhe mund të keni vërtet frikë prej tyre. Megjithatë, dijeni se jeta që ju pret me një partner dominues që nuk e kontrollon dot veten është kjo: kritika, kërcënime, fjalë të mëdha. Një jetë që nëse nuk korrigjohet, do të karakterizohet nga frika e vazhdueshme për të mbetur pas.

Deklaroni pavarësinë tuaj!

Mos lejoni që partneri juaj të zgjedhë atë që ju mund të bëni ose nuk mund të bëni. Ku mund të shkosh dhe ku nuk mund të shkosh. Nëse mendoni se nuk keni vend për manovrim në marrëdhënien tuaj, ndoshta, duhet ta rishikoni. /Revista Psikologji