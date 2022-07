Telashe për familjen Pique/ Shakira dëshiron të marrë fëmijët e saj nga Pique dhe të shkojë në Miami

Shakira fajëson ish-bashkëshortin e saj Gerard Pique për mënyrën se si marrëdhënia e tyre pushtoi mediat. Avokatët e këngëtares ‘Waka Waka’ i thanë revistës spanjolle Informalia se presioni ndaj yllit kolumbian dhe fëmijëve të saj ishte për shkak të lojtarit të Barcelonës pasi ai shkaktoi ndarjen e tyre.









Këngëtarja pohon ndër të tjera se mbrojtësi katalanas është ende në sy të publikut për shkak të shpenzimeve, festave dhe udhëtimeve të tij, të cilat në mënyrë të pashmangshme prekin dy fëmijët e tij, të cilët nuk mund të lëvizin lirshëm në Barcelonë.

Prandaj, Shakira dëshiron t’i çojë fëmijët e saj në Majami, në mënyrë që ata të bëjnë një jetë më të qetë, larg “vështrimit” të rëndë të mediave.

“Është qyteti i përsosur për ta për t’u fshehur dhe larg shtypit”, tha një burim. “Fëmijët e saj mund të jetonin një jetë më të qetë atje. Në fund të fundit, ata kanë miq të mirë atje dhe duan që kjo ndarje të mos dëmtojë fëmijët”, shtoi ai.

Për momentin, Pique ka refuzuar të lejojë ish-partneren e tij të largohet nga Spanja me fëmijët e tyre dhe të nënshkruajë dokumentet e nevojshme, duke i dhënë leje asaj. Në fakt, sipas raportimeve, ai është i shqetësuar se nëse fëmijët e tij largohen nga Barcelona, ​​kjo do të dëmtojë marrëdhëniet e tyre me gjyshërit nga ana e tij, pasi ata jetojnë pranë shtëpisë së tyre në Spanjë.

Gazetari Jose Antonio Aviles, i cili u shfaq në emisionin “Viva la Vida”, duke cituar persona nga ambienti i futbollistit, theksoi: “Dikush shumë, shumë i afërt me Pique-n më siguroi se nuk kishte asnjë pabesi nga ana e tij. Ka shumë befasi nga ana e tij, për ndarjen dhe deklaratën që Shakira dërgoi”.

I njëjti gazetar pohoi gjithashtu se Pique dhe Shakira kanë pasur një “marrëdhënie të hapur” gjatë viteve të fundit dhe kjo ishte diçka për të cilën kishin rënë dakord. “Marrëveshja e tyre ishte ‘ju bëni çfarë të doni dhe unë do të bëj çfarë të dua’, por të prezantohen si çift para publikut” , shtoi Jose Antonio Aviles, duke theksuar se informacionet vijnë nga ambienti i Piques.

Deklarata e përbashkët e çiftit

“Me keqardhje konfirmojmë se po divorcohemi. Për mirëqenien e fëmijëve tanë, të cilët janë prioriteti ynë më i lartë, kërkojmë që të respektoni privatësinë e tyre. Faleminderit për mirëkuptimin”. Ish-çifti dukej se i kishte të gjitha – një karrierë të suksesshme, fëmijë dhe një pasuri të madhe, por Shakira, 45 vjeç dhe ylli i Barcelonës, Gerard Pique, 35, kanë njoftuar ndarjen e tyre pas pretendimeve se futbollisti i famshëm e kishte tradhtuar.

Takimi i tyre

Ata u takuan për herë të parë në vitin 2010 kur mbrojtësi simpatik u shfaq përkrah këngëtares kolumbiane në videon e këngës së saj në Kupën e Botës ‘Waka Waka’.

Kur u takuan në xhirime, pati kimi të menjëhershme dhe Pique nuk donte shumë të flirtonte me Shakirën. “Ajo ishte tashmë atje sepse po këndonte në ceremoninë e hapjes dhe e pyeta se si ishte moti. Është pyetja tipike budallaqe… ”, ka zbuluar futbollisti katalanas për njohjen e tyre.

Shakira konfirmoi se të dy ishin çift vetëm në vitin 2011, pasi thashethemet se ata i donin së bashku ishin të ndezura prej shumë kohësh.

Postimi që ai ndau në Twitter përfshinte një foto, e cila i tregonte ata duke buzëqeshur së bashku kundër detit dhe krahët e tyre të mbështjellë rreth njëri-tjetrit. “Unë ju prezantoj rrezen time të diellit”, u tha ajo miliona fansave të saj.

Në vitin 2014, Shakira i tha revistës Latina: “Ai është me mua sepse dëshiron të jetë me Shakira si person, jo si një personazh i famshëm. Ka dashuri të vërtetë, nuk ka motive të fshehta. Dhe unë jam me të, sepse ai është personi më i mrekullueshëm që kam takuar ndonjëherë. Ne duam të njëjtat gjëra, na pëlqejnë të njëjtat gjëra, urrejmë të njëjtat gjëra. Nuk kam qenë kurrë me dikë kaq të pasionuar në jetën time”.

Në vitin 2013, ata mirëpritën djalin e tyre të parë, Milanin, i cili lindi në Barcelonë. Dy vjet më vonë, pasoi fëmija i tyre i dytë, Sasha.

Pas lindjes së fëmijës së tyre të parë, mbrojtësi i Barcelonës u vërsul mbi partneren e tij, duke deklaruar publikisht: “Ajo është një nënë shumë e përkushtuar, dashuria dhe lidhja mes tyre është e mahnitshme. Unë mësoj shumë pranë saj. Shakira ka një karrierë shumë të gjatë, di shumë dhe më ka mësuar shumë. Ai erdhi në jetën time për ta transformuar atë dhe kjo më bën shumë të lumtur ”.

Por çifti nuk po mendonte për martesë. Nga ana e saj, Shakira, pak para se të impresiononte fansat amerikanë në Superbowl në 2020, zbuloi pse nuk ishte gati të martohej. “Martesa më tremb. Nuk dua që ai të më shohë si grua. Më mirë do të më shihte si të dashurën e tij, si dashnoren e tij. Është si një frut i vogël i ndaluar, e dini? Dua ta mbaj në këmbë. Dua që ai të besojë se gjithçka është e mundur dhe varet nga sjellja e tij”, tha ylli kolumbian për 60 Minutes.

Raportet që qarkullojnë në vendlindjen e Pique-s pretendojnë se ai e tradhtoi atë. Për disa, megjithatë, nuk ishte befasi e madhe pasi Pique kishte zbuluar se ai do të preferonte të luante kundër Espanyol sesa të bënte seks me Shakirën.

Më konkretisht ai tha: “Jam i lumtur që Espanyol është ngjitur në kategorinë e parë, sepse kështu luajmë në stadiumin e tyre. Më pëlqen të shkoj atje, më fishkëllejnë gjatë gjithë kohës. Ti qesh dhe fansat inatosen edhe më shumë. Nuk ka asgjë të krahasueshme në botë. Unë do të thoja se është më mirë se seksi. Më pëlqen shumë më tepër sesa të luaj kundër Real Madridit ”, tha ai për The Wild Project.

Sipas asaj që është bërë e ditur, Shakira duket se e ka kapur Pique në flagrancë me një tjetër femër dhe kjo është arsyeja pse çifti kanë jetuar të ndarë së fundmi, ku asi i Barcelonës tashmë jeton i vetëm në një apartament në qendër të Barcelonës.