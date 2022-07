I dënuari përjetë tregon të mbjellat në burg: Toka shqiptare është e bekuar

Demë Shehu, anëtari i grupit “Kumanova” , është duke vuajtur dënimin e përjetshëm në një burg të Maqedonisë së Veriut. Ai ka publikuar foto nga jeta e burgut, ndërsa tregon të mbjellat e tij në ambientet e institucionit të vuajtjes së dënimit.









Përmes një postimi në rrjetet sociale, Shehu u shpreh se toka shqiptare është e bekuar dhe se këtë e tregon fakti që mbijnë të gjitha llojet e perimeve.

“Se kjo tokë është Shqiptare dhe e bekuar nga i lumi Zot, e tregon fakti se këtu mbinë të gjitha llojet e perimeve. Kjo tokë e bekuar shqiptare, e ka ngjashmërinë me fushat e Myzeqesë! Kudo që të jemi, kurrë nuk do të rreshtim së mbjelluri farat e çlirimit të tokave tona Ilire-Arbërore-Shqiptare!”, shkroi ai.

Për ngjarjet e 9-10 majit 2015 në Kumanovë janë dënuar 37 persona me gjithsej 746 vjet burg.

7 janë dënuar me burgim të përjetshëm, 13 me nga 40 vjet burg ndërsa 6 me nga 20 vjet burg. 4 persona u liruan si të pafajshëm ndërsa të tjerët kanë dënime nga 12 në 18 vjet burg.

Grupi ka deklaruar se vendosja e tij në Kumanovë ishte bërë për shkak të shkeljes së të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni.