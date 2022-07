“Kalova nga Franca me gomone, mos dëgjoni çfarë thotë shteti!”/ Hyri ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar, 19-vjeçari shqiptar “masakrohet” nga mediat britanike

Një emigrant ilegal, i cili muajin e kaluar kaloi në Britani me një varkë të vogël, është kapur nga The Mail të dielën duke u gëzuar për lehtësinë me të cilën ka mundur të ‘zhduket’.









Media prestigjoze britanike Daily Mail ka arritur të marrë dëshminë e një emigranti të paligjshëm shqiptar, i cili ka shkuar në Britaninë e Madhe nëpërmjet kalimit të kanalitë të La Manshit që ndan ishullin nga kontinenti europian.

Shqiptari është vetëm 19 vjeç dhe quhet Elvis Zoto. Ai ka rënë “në grackën” e medias angleze pasi kishte nisur të mburrej në rrjetet sociale me një sërë postimesh për hyrjen ilegale në Mbretërinë e Bashkuar dhe madje postoi një foto të formularit të regjistrimit të tij në Home Office që tregon se shqiptari mbërriti në Dover më 29 qershor.

Ai pretendon se është zhvendosur nga një hotel, i caktuar për të nga Home Office, pas vetëm dy ditësh dhe thotë se u arratis menjëherë duke u hedhur nga një dritare, në një kohë që azilkërkuesve u kërkohet të mbajnë kontakte me Home Office si pjesë e lirimit të tyre dhe të informojnë autoritetet për çdo adresë të re.

Një video e postuar në llogarinë e mediave sociale të Zotos në TikTok në fillim të këtij muaji e tregon atë të ulur jashtë një kafeneje në një rrugë të ngarkuar në Londër. Videoja shoqërohet me emoji për të qeshur. Imazhet e veçanta tregojnë Zoton duke pozuar me kartëmonedha të mëdha prej 20 dhe 50 £.

I kapur mat nga një gazetar i Mail, i cili paraqitet si një emigrant në Francë, Zoto pohoi se udhëtimi për në Mbretërinë e Bashkuar ishte i lehtë, por i këshilloi ata të ‘nguten’ me udhëtimin e tyre sepse ‘ligji do të ndryshojë së shpejti’.

I pyetur për rreziqet e kalimit të La Manshit me një varkë të vogël, ai tha: “Mos u trembni prej tij. Arrita me një varkë. Një udhëtim që nuk kërkon shumë para dhe më e mira për ju. . . Nxitoni dhe mos prisni gjatë. Ligji do të ndryshojë së shpejti. Do të përkeqësohet”.

Në një mesazh të mëvonshëm, ai shtoi: “Ju mbajnë në paraburgim maksimumi dy ditë, pastaj ju dërgojnë në një hotel. Në qendrën e paraburgimit ka kushte të mira. Ju u thoni atyre se jeni i martuar dhe ky është fundi i historisë. Duhet të largoheni nga hoteli dhe thjesht të prisni që të afërmit tuaj t’ju hipin në një makinë. U largova nga dritarja e atij hoteli. . . u zhduka. . . Mbani një profil të ulët dhe pas një muaji merrni një avokat.’

Ai gjithashtu i tha gazetarit të fshehtë që të injoronte kërcënimin e largimit në Ruandë sipas planit të diskutueshëm të qeverisë britanike për të dërguar emigrantë në vendin e Afrikës Lindore.

“Epo kjo është ajo që thotë shteti, por nuk është e vërtetë”, tha ai.

I pyetur në lidhje me komentet e Zotos, Alp Mehmet, kryetar i grupit të ekspertëve Migration Ëatch, tha: “Kjo përmbledh gjendjen e dhimbshme të sistemeve tona të imigracionit dhe azilit”.

“Lehtësia me të cilën kufijtë tanë mund të shkelen nga të tillë që më pas thjesht zhduken është një turp”, theksoi ai.

Rasti vjen vetëm disa ditë pasi një raport nga David Neal, Kryeinspektori i Pavarur i Kufijve dhe Emigracionit, zbuloi se 227 migrantë u arratisën nga hotelet e supozuara të sigurta midis shtatorit të kaluar dhe janarit dhe mbeten të zhdukur.

Ai shkroi: “Performanca e Home Office në dhënien e një përgjigjeje efektive dhe efikase ndaj sfidës së paraqitur nga vëllimi në rritje i ardhjeve të emigrantëve nëpërmjet varkave të vogla është i dobët”.

Më shumë se 15,000 njerëz – përfshirë kriminelë që më parë ishin dëbuar nga Britania e Madhe – kanë kaluar Detin e Veriut këtë vit. Mbrëmë, një zëdhënës i Home Office tha: “Nëse një azilkërkues arratiset përpara se të merret një vendim për kërkesën e tij, ose nëse ai dështon në përputhje me proceset tona, kërkesa e tij për azil mund të tërhiqet. Ne kemi një ekip kombëtar të dedikuar për gjurmimin e arratisjeve që punon me policinë, agjencitë e tjera qeveritare dhe kompanitë tregtare për të gjurmuar dhe për t’i sjellë të arratisurit përsëri në kontakt me Ministrinë e Brendshme”.