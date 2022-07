Keni pasur koronavirus një muaj më parë? Dy sëmundjet që ju kërcënojnë tani

Një muaj pasi u infektua me koronavirus, rritet rreziku i një mpiksje gjaku kërcënuese për jetën ose aritmisë së zemrës. Sipas një studimi të 430,000 pacientëve britanikë Covid-19, rreziku kardiovaskular më pas ra ndjeshëm, por mbeti relativisht i lartë për dy muaj të tjerë.









Një model i ngjashëm u pa në diagnozat e reja të diabetit te pacientët me koronavirus. Diagnozat e reja u rritën gjatë muajit pas diagnostikimit me Covid-19. Më pas ato u ulën gradualisht gjatë dy muajve të ardhshëm përpara se të ktheheshin në nivele normale.

Hulumtimi, i botuar në PloS Medicine, shqyrtoi të dhënat elektronike shëndetësore të pacientëve britanikë. Më shumë se 428,000 u diagnostikuan me Covid-19 në 2020 ose 2021 pa një histori të mëparshme të sëmundjeve kardiovaskulare ose diabetit. Secili prej këtyre pacientëve u krahasua me një pacient tjetër të së njëjtës gjini dhe moshë, i cili nuk ishte diagnostikuar me Covid-19.

Në përgjithësi, pacientët me koronavirus kishin një rrezik njëmbëdhjetëfish më të madh për trombozë venoze ose pulmonare një muaj pasi u diagnostikuan me Covid-19 në krahasim me grupin e kontrollit.

Gjithashtu, rreziku i fibrilacionit atrial (aritmisë) ishte gjashtë herë më i lartë për ata që kishin kontraktuar sëmundjen në krahasim me ata që nuk kishin përjetuar Covid19.

Pas muajit të parë, të gjitha këto rreziqe kardiovaskulare u ulën ndjeshëm, por mbetën të larta për dy muajt e ardhshëm.

Pacientët me koronavirus kishin gjithashtu 81% më shumë gjasa për t’u diagnostikuar me diabet mellitus një muaj pas infeksionit Covid-19. Ky rrezik u ul gjatë dy muajve të ardhshëm përpara se të kthehej në normalitet.

Në muajin e parë, për shembull, rreth 24 në 100,000 u diagnostikuan me diabet çdo javë, krahasuar me vetëm nëntë në 100,000 pacientë pa koronavirus.

Lajmi i mirë është se rreziqet shëndetësore gradualisht zvogëlohen me kërcënimin e diabetit që vazhdon ende për rreth tre muaj pas infektimit.

Prandaj, tre muajt pas infektimit janë një periudhë e rëndësishme kur pacientët duhet t’i kushtojnë vëmendje dietës dhe aktivitetit fizik.

Kufizimet e studimit përfshijnë faktin se pacientët ishin infektuar herët në pandemi përpara se të shfaqej mutacioni Omicron dhe nënvariantet e tij.

Variacionet e sotme janë të ndryshme, por edhe disa faktorë të tjerë p.sh. shumë njerëz e kanë neglizhuar vaksinimin dhe shumë të tjerë nuk marrin më masa paraprake si mbajtja e maskës, e cila mund të ulë “dozën” e virusit ndaj të cilit janë të ekspozuar.

Këto variabla, theksojnë studiuesit, mund të ndikojnë në rrezikun e diabetit dhe problemeve kardiovaskulare të lidhura me koronavirusin.