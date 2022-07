La sot Presidencën, kreu i OBSH-së poston foton me Ilir Metën: Faleminderit për përpjekjet për shëndetin e qytetarëve të vendit tuaj

Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus ka shpërndarë një foto me ish kreun e shtetit Ilir Meta në rrjetin social Twitter pas largimit të tij nga presidenca.

Ai falënderon Metën për përpjekjet për shëndetin e qytetarëve gjatë pandemisë së COVID, ndërsa i uron atij suksese në përpjekjet e ardhshme.

“Faleminderit presidentit Ilir Meta për përpjekjet tuaja dhe të vendit tuaj për të çuar përpara nismën shëndet për të gjithë shqiptarët gjatë pandemisë së COVID dhe mbështetjen tuaj të vazhdueshme për Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Ju uroj suksese në përpjekjet tuaja të ardhshme”, shkruan ai.

Thank you President @ilirmetazyrtar for your and your country’s efforts to advance #HealthForAll Albanians during the #COVID19 pandemic, and for your ongoing support to @WHO. I wish you all the best in your next endeavour.https://t.co/Quj5VgB7jR pic.twitter.com/ov0GOQeG3Z

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 24, 2022