Modelja Kate Moss tregon të vërtetat tronditëse të modës: Në moshën 17-vjeçare mora Valiumin për të pozuar topless për Calvin Klein

Por këtë herë supermodelja bën një përjashtim dhe në një intervistë të sinqertë për BBC-në “Desert Island Discs” ajo zbulon të vërtetën toksike për shfrytëzimin në industrinë e modës dhe se si, si adoleshente e re, ajo u bë objektivi i grabitqarëve seksualë.

Sot, 48 vjeçe, ajo kujton se u përlot kur fotografët i kërkonin të pozonte topless. Në moshën 15-vjeçare, adoleshentja e sikletshme u detyrua të largohej nga një sesion fotografik kur iu kërkua të hiqte sytjena.

Përvojë e tmerrshme kur fotografi i kërkoi asaj të hiqte sytjenat e saj

“Kam pasur një përvojë të tmerrshme për një katalog të sytjenave”, thotë ajo për BBC Radio 4. “Isha vetëm rreth 15 vjeç dhe ai tha: “Hiq pjesën e sipërme” dhe unë hoqa t. -këmishë. Dhe atëherë isha shumë e turpshme për trupin tim. Dhe ai më tha: “Hiq sytjenat” dhe unë ndjeva se diçka nuk shkonte, kështu që i mora gjërat e mia dhe ika. Mendoj se instinktet e mia janë mprehur. Mund t’i tregoj një personi të gabuar milje larg”, tha Kate Moss për përvojën e tmerrshme që kaloi kur ishte vetëm 15 vjeçe.

Teen Kate, e cila nënshkroi me agjencinë e modelimit Storm në vitin 1988 në moshën 14-vjeçare, udhëtoi nëpër Londër e pashoqëruar, duke kryer deri në tetë detyra modelimi në ditë.

Gjatë emisionit në radio, ajo foli për fotosesionin e vitit 1990 që e bëri të famshme – por pranon se rijetimi i kujtimit edhe sot mbetet “jashtëzakonisht i dhimbshëm”.

Punët që ajo bëri në moshën 16-vjeçare

Fotografja e ndjerë Corinne Day, me të cilën Moss shpesh bashkëpunonte, kishte bërë një seri fotosh të saj për revistën ‘The Face’ në plazhin Camber Sands, East Sussex, kur ajo ishte 16 vjeçe.

Moss thotë për atë sesion fotografik: “Ajo hundë e rrudhosur në kopertinë, ajo do të thoshte, ‘gërhij si derr’ për ta bërë atë foto. Dhe unë thashë, “Unë nuk dua të thith si një derr”, dhe ajo tha, “Të thith si një derr, sepse atëherë fotografitë duken mirë”. Ajo qante sepse nuk ndihej rehat të ishte e zhveshur.

“Nuk doja të hiqja fanellën. Isha shumë, shumë e turpëruar për trupin tim dhe ajo tha: “Nëse nuk e heq këmishën, nuk do të të rezervoj për Elle” dhe unë po qaja. Është e dhimbshme sepse ajo ishte shoqja ime më e mirë dhe unë e doja vërtet – por ishte një person shumë i vështirë për të punuar me të. Por… fotografitë ishin të mahnitshme, kështu që ajo mori atë që donte dhe unë vuajta për to, por në fund ato më bënë shumë mirë. Ata ndryshuan karrierën time”.

Moss kujton gjithashtu xhirimin e një fushate të brendshme për Calvin Klein në 1992 me aktorin hollivudian Mark Wahlberg, i njohur atëherë si Marky Mark. Ishte fushata e saj e parë e madhe reklamuese, por 17-vjeçarja në atë kohë duhej të merrte Valiumin për të kapërcyer ankthin e të shkuarit topless.

E pyetur nëse ndihej si objekt gjatë fushatës, Moss thotë: “Po, absolutisht, dhe e pambrojtur dhe e frikësuar. Mendoj se ata luajtën se sa e pambrojtur, e re dhe e pafajshme isha në atë kohë. Kështu që Calvin e pëlqeu atë”.

Moss, megjithatë, kapërceu të gjitha tabutë dhe u bë një nga figurat më ikonike dhe më të fuqishme në modën ndërkombëtare.

Rinia e egër: Beteja e ashpër me drogën dhe alkoolizmin

Modelja ka folur çiltërsisht për betejat me alkoolin dhe drogën që për pak sa nuk e prishën karrierën e saj. Ajo kujton rininë e saj të egër kur u rrit në Croydon, në Londrën e Jugut, kur u largua për herë të parë në moshën 13-vjeçare pasi prindërit e saj u ndanë.

Fillova të pi cigare dhe të shoqërohesha me njerëz shumë më të mëdhenj se unë, me shumë djem më të mëdhenj që më morën nën krahun e tyre dhe më mbronin”.

“Po më çonin në Londër me tren. Do të ndërroja uniformën e shkollës dhe do të shkoja në “një bar në Soho” të Fredit. Nuk më pëlqeu as shija e alkoolit. Dikur pija çajra të gjatë të akullit të ishullit sepse nuk kishte shije të alkoolit, por sigurisht që është një pije e fortë”.

Ajo gjithashtu reflekton mbi skandalin e drogës që kërcënoi t’i shkatërronte karrierën e saj në vitin 2005, kur tha se humbi disa kontrata fitimprurëse kur një gazetë publikoi foto të saj duke përdorur kokainë.

Megjithatë, karriera e saj u zvarrit kur policia vendosi se nuk kishte prova të mjaftueshme për ta inkriminuar.

“Ndihesha e sëmurë dhe isha mjaft e zemëruar sepse të gjithë që njihja ishin me drogë, kështu që ata të fokusoheshin tek unë dhe të përpiqeshin të largonin vajzën time nga unë, mendova se ishte vërtet hipokrite”, tha ajo.

Ylli gjithashtu hodhi poshtë thashethemet se ajo dhe Day krijuan qëllimisht pamjen shumë të diskutueshme të quajtur ‘heroin chic’ kur ata u bashkuan përsëri për një xhirim në shtëpinë e modeles për Vogue në 1993.

“Mendoj se kam qenë koka turku për problemet e shumë njerëzve”, thotë ajo përpara se të vazhdojë: “Unë kurrë nuk kam qenë anoreksike dhe nuk kam qenë kurrë. Nuk kisha marrë kurrë heroinë. Isha e dobët sepse nuk ushqehesha me fotosesione apo shfaqje dhe kam qenë gjithmonë e dobët. Ishte një xhirim mode. Është qëlluar në banesën time që të mund të jetoja në atë kohë. Dhe mendoj se ishte një tronditje sepse nuk isha me kurba dhe isha një vajzë normale. Unë nuk isha një modele magjepsëse dhe kjo i tronditi ata”.

Asaj nuk i pëlqen të fotografohet

Pavarësisht se është një nga femrat më të fotografuara në botë, Moss thotë se e urren të fotografohet jashtë punës.

“Në fakt jam shumë e turpshme para kamerës. Nuk më pëlqen të fotografohem kur nuk jam në punë. Nuk më pëlqejnë selfiet apo fotot që më bëjnë. E kam të vështirë të jem vetvetja para një kamere. Është shumë më e lehtë për mua të jem dikush tjetër”.

Tani ajo ka krijuar agjencinë e saj të modelimit, e cila ka në librat e saj vajzën e saj 19-vjeçare Lila.

Moss, e cila kohët e fundit shiti shtëpinë e saj në Londrën Veriore për t’u transferuar në Cotswolds, thotë se ajo ka hequr dorë nga stili i saj “i mërzitshëm” hedonist dhe ka zbuluar një pasion të ri që mund ta ndajë me nënën e saj Linda.

“Unë jam i fiksuar pas kopshtarisë. Jemi të zënë me mamin dhe po kalojmë shumë mirë”.