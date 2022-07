Tesla po braktis bitcoin/ “Nuk është ajo që mendoni ju”, thotë Musk

Tesla, kompania që bëri më së paku për të “legjitimuar” dhe popullarizuar Bitcoin, ka shitur pjesën më të madhe të rezervave të saj në kriptomonedhë, ndërsa Elon Musk përpiqet të largojë keqkuptimet e lëvizjes së investimit.









Sipas rezultateve të tremujorit të dytë që shpalli dhe letrës drejtuar aksionerëve, kompania e makinave deri në fund të qershorit kishte rritur likuiditetin me 936 milionë dollarë duke shitur rreth 75% të rezervave të saj në Bitcoin. CEO i Tesla, Elon Musk, u tha analistëve se prodhuesi i automjeteve vazhdoi me shitjen për shkak të pasigurisë së shkaktuar nga mbylljet e njëpasnjëshme në Kinë për shkak të Covid.

Musk jo vetëm që është një mbështetës i njohur i bitcoin-it, por është zhvilluar edhe në një ndikues të rëndësishëm në fushën e kriptomonedhave dhe ndoshta për këtë arsye ka nxituar të sqarojë se… “nuk është ajo që mendojmë ne”. Ai tha, “Kjo nuk duhet të merret si një verdikt për Bitcoin” dhe shtoi, “Ne ishim thjesht të shqetësuar për likuiditetin e përgjithshëm të kompanisë duke pasur parasysh mbylljet për shkak të Covid në Kinë”.

Në një konferencë Bitcoin një vit më parë, Musk kishte zbuluar se përveç aksioneve në kompanitë Tesla dhe SpaceX, ai zotëronte kriptovaluta, përkatësisht Bitcoin, Ether dhe Dogecoin, duke shtuar veçoritë “Unë mund të blej, por nuk do të shes”.

Tesla njoftoi në shkurt të vitit të kaluar se kishte investuar 1.5 miliardë dollarë në Bitcoin dhe dy muaj më vonë njoftoi se kishte shitur 10% të zotërimeve të saj dhe nuk ka njoftuar asnjë shitje të mëtejshme që atëherë. Sipas njoftimit të javës së kaluar, rezervat e saj në asetet digjitale tani arrijnë në 218 milionë dollarë.

Bitcoin arriti nivelin më të lartë të të gjitha kohërave prej 69,000 dollarë nëntorin e kaluar dhe tani po tregtohet me 22,400 dollarë.

Ndikimi i Musk në Bitcoin ishte i rëndësishëm pasi ai kishte njoftuar pranimin e kriptomonedhës nga Tesla si një mjet pagese dhe pavarësisht faktit se më vonë ai e ktheu vendimin duke përmendur shqetësimet mjedisore mbi energjinë e konsumuar në procesin e minierave.

Siç raportohet nga Bloomberg, ulja aktuale në rezervat e Bitcoin të Tesla-s përfaqëson një lëvizje agresive investimi nga një prej njerëzve më me ndikim në hapësirën e kriptomonedhës në mes të asaj që është përshkruar si “dimri i kriptove”, d.m.th. cikli i rënies së kriptomonedhës po përjeton.

Përveç Bitcoin, Musk ka investuar edhe në Dogecoin, të cilin Tesla njoftoi në janar se e pranon si një mjet pagese dhe në festën e kompanisë në prill për fabrikën e saj të re në Austin, një demonstrim me dron shfaqi imazhin e Dogecoin. Musk ka lënë të kuptohet se SpaceX gjithashtu mund të vazhdojë me pranimin e Dogecoin si një mjet pagese , ndërsa gjatë konferencës me analistët për rezultatet e Tesla ai deklaroi se nuk ka shitur asnjë nga Dogecoin-i i tij.