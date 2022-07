Boksieri Florian Marku u kishte premtuar të gjithë shqiptarëve se do të zhvillonte një ndeshje në Shqipëri. Ai e mbajti fjalën, pasi me 25 gusht në Air Albania do ketë përballë meksikanin Miguel Parra Ramirez, ndërsa në lojë do të jetë brezi WBC Silver Interim.









Pak më parë Marku ka bërë një postim në rrjetet sociale. “Për një muaj shihemi ne Tiranë. Mezi e pres këtë ndeshje para publikut tim” – shkroi ai.