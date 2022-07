FOTO/ Vriten 2 persona me armë në një hotel pas një sherri! Njëri humbi jetën menjëherë, tjetri në spital. Arrestohen autorët

Një sherr me armë zjarri ka ndodhur pak më herët në British Columbia, të Kanadasë.

Si pasojë dy persona kanë vdekur nga të shtënat me armë zjarri.

Sipas informacioneve paraprake ngjarja ka ndodhur në hotelin Whistler Blackcomb.

The RCMP have cleared the Whistler area of any imminent danger from today’s incident. Out of respect for all of those impacted, and our guests and team members, we will be closing for the rest of the day, effective immediately. (1/2)

— Whistler Blackcomb Operations (@wbmtnops) July 24, 2022