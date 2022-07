Kryemadhi dha dorëheqjen nga posti i kryetares, kush do ta drejtojë Partinë e Lirisë deri në zgjedhjen e kreut të ri

Pas dorëheqjes së Monika Kryemadhit nga drejtimi i LSI e cila nga sot do të quhet Partia e Lirisë, sekretari i Përgjithshëm Endrit Braimllari njoftoi ngritjen e një Komiteti Organizator që do të kujdeset për mbajtjen e konventës së radhës.









Ai u shpreh se ky komitet do të drejtojë partinë ndërsa drejtues i saj do të jetë Ilir Meta me zëvendës Kryetar, ish-ambasadorin Agim Nesho.

“I propozoj gjithashtu Konventës Kombëtare, pas paraqitjes edhe të dorëheqjes të Kryetares së LSI, Monika Kryemadhi si dhe në kushtet ku të gjitha strukturat e tjera drejtuese janë me mandat të përfunduar, krijimin e Komitetit Organizator, me këto detyra:

Komiteti Organizator, ngarkohet nga Konventa Kombëtare, për drejtimin e partisë dhe përfaqësimit të saj në të gjitha nivelet.

Komiteti Organizator do të drejtojë veprimtarinë e partisë për përgatitjen e Konventës Kombëtare, që do të mbahet brenda dy muajve. Drejtuesi i Komitetit Organizator të jetë zoti Ilir Meta dhe zëvendës Kryetar të jetë zoti Agim Nesho. Këto ndryshime hyjnë në fuqi menjëherë”, u shpreh ai.