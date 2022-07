Ndahet nga jeta aktori i njohur i “Goodfellas”, postimet prekëse të familjes së tij (FOTO)

Aktori i “Goodfellas” Paul Sorvino ka ndërruar jetë në moshën 83-vjeçare. Aktori u nda nga jeta të hënën në mëngjes me gruan, Dee Dee Sorvino, pranë tij, sipas një njoftimi.









Paul, i cili është babai i aktorëve Mira Sorvino dhe Michael Sorvino, “ka ndërruar jetë nga shkaqe natyrore dhe kishte pasur probleme shëndetësore gjatë viteve të fundit”, raporton “People.”

“Zemrat tona janë thyer”, shkruan gruaja e tij Dee Dee në njoftimin e publikuar. “Nuk do të ketë kurrë një Paul Sorvino tjetër, ai ishte dashuria e jetës sime dhe një nga interpretuesit më të mëdhenj që ka zbukuruar ndonjëherë ekranin dhe skenën. Jam plotësisht e shkatërruar. Dashuria e jetës sime dhe njeriu më i mrekullueshëm që ka jetuar ndonjëherë është zhdukur. Unë jam zemërthyer ❤️❤️❤️”- shtoi ajo në Twitter.

Ndërkohë ka reaguar edhe vajza e tij Mira, përmes një tjetër postimi në rrjetin social.

“Babai im i madhi Paul Sorvino ka vdekur. Zemra ime është copëtuar – një jetë dashurie, gëzimi dhe mençurie me të ka mbaruar. Ai ishte babai më i mrekullueshëm. Unë e dua shumë. Unë po të dërgoj dashurinë në yje babi ndërsa ngjitesh”- shkroi ajo.

Aktori është i njohur për rolin e tij në Goodfellas , në të cilin ai luajti Paulie Cicero, dhe rolin e tij si rreshteri i NYPD Phil Cerreta në serialin televiziv Law & Order . Paul gjithashtu pati role në projekte të tjera gjatë viteve, duke përfshirë Romeo + Juliet, Reds, A Touch of Glass, Nixon dhe The Rocketeer.

Sipas njoftimit, Paul – i cili ka lënë pas gruan Dee Dee, me të cilën u martua në 2014, tre fëmijët dhe pesë nipërit e tij – do të varroset në varrezat Hollywood Forever në Los Anxhelos. /Panorama Plus