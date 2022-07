“S’ka muzikë pas orës 23:00”, Ministri Çuçi “kërcënon” krerët e policisë në bregdet

Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi ka paralajmëruar drejtuesit e Policisë së Shtetit në qarqet e zonave bregdetare se “do kenë punë me të” nëse lejojnë muzikën pas orës 11 të natës gjatë javës dhe motorat e ujit që rrezikojnë pushuesit.









Ministri Bledi Çuçi “kërcënoi” krerët e policisë në bregdet se s’do ketë tolerime nëse nuk e marrin seriozisht këtë punë, do i thënë se “do përgjigjen personalisht”.

Pavarësisht se kemi bërë përmirësime të shumta nga vitet e kaluara sërish po shohim fenomene që kurrsesi nuk duhen toleruar. Vëmendje maksimale edhe në këtë pikë. Zero tolerancë për këto që bën akrobaci me motora uji, që kapërcen kufizimet dhe rrezikon njerëzit. Këto s’kanë lidhje me turizmin që duam të zhvillojmë ne”, është shprehur ministri Çuçi në takimin ku ishte i pranishëm edhe drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Gledis Nano.