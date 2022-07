Trafikonin emigrantët për në Angli, arrestohen 3 shqiptarët, ishin fshehur pas pikturave të një 63-vjeçareje nga Belgjika

Më 19 gusht të vitit të kaluar, gjatë një aksioni trafiku në E40 në Nieuwpoort, doganat kapën një fugon të dyshimtë me në timon 63-vjeçaren Viviane V. nga Liège. Gruaja tha se ishte rrugës për në Mbretërinë e Bashkuar për të shitur një ngarkesë me piktura në një ankand arti në Londër. Një ngarkesë me piktura u gjet me të vërtetë në ngarkesën e fugonit të saj. Megjithatë, rezultoi se pas saj fshiheshin tre emigrantë shqiptarë. Mes tyre një fëmijë tre vjeç









V. u vu në pranga, por mohoi të gjitha faktet. Ajo tha se ra plotësisht nga ‘qielli’. Por nga hetimet rezultoi se gruaja shoqërohej nga Oupeye në parkingun e autostradës nga shqiptari Ermal L. Ai do të kishte rregulluar transportin dhe për këtë ishte dënuar edhe një vit burg.

Në Drongen, emigrantët u sollën në bord nga dy shqiptarë të tjerë: 35-vjeçari Hysen D. dhe 40-vjeçari Basri A. Ata janë liderët e vërtetë të kontrabandës së qenieve njerëzore dhe u gjykuan edhe për kontrabandë të mëparshme me qenie njerëzore, madje ishin fshehur pas një spoileri të një traktori. Ata u dënuan përkatësisht me 3 vjet e 30 muaj burg me afat. Të gjithë ata morën edhe gjoba të majme.