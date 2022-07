Zyrtare/Ukraina në luftë, Eurovision 2023 do të zhvillohet në Britaninë e Madhe

Festivali i Këngës Eurovizion do të zhvillohet zyrtarisht vitin e ardhshëm në Mbretërinë e Bashkuar.









Organizatorët vendosën se ngjarja nuk mund të mbahej në vendin fitues, Ukrainë, për shkak të pushtimit nga Rusia.

Mbretëria e Bashkuar doli e dyta këtë vit, kështu që bisedimet u hapën me BBC.

“Ne u jemi mirënjohës partnerëve tanë të BBC që treguan solidaritet me ne,” tha Mykola Chernotytskyi, kreu i transmetuesit publik të Ukrainës.

Nuk dihet ende se cili qytet do të presë, por qytetet duke përfshirë Glasgoë, Manchester dhe Bristol kanë shprehur një interes.

MB ka një numër vendesh me arena të përshtatshme, akomodim dhe lidhje transporti ndërkombëtar.

Qytetet do të duhet të provojnë se kanë objektet e duhura dhe të kalojnë një proces tenderimi, i cili do të fillojë këtë javë.

Ukraina do të kualifikohet automatikisht në finalën e madhe, siç ndodh zakonisht për fituesin, së bashku me të ashtuquajturën Big Five, e cila përfshin Mbretërinë e Bashkuar.