“Çdo denoncim silleni tek unë”/ Ilir Meta: Referendumi jo fake si followers-at e Bangladeshit. Me Berishën konkurrojmë vetëm për…!

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka ftuar të gjithë qytetarët, aktivistet apo gazetarët që nuk kanë gjetur hapësirë për të shprehur denoncimet e tyre kundër qeverisë, që tani e tutje t’i drejtohen atij ose forcës së tij politike.

Meta gjithashtu u pyet lidhur me hipotezat se ekziston tashmë një konkurrencë mes tij dhe Sali Berishës se kush do të jetë zëri kryesor i opozitës shqiptare kundër qeverisë Rama.

Dhe ish-Presidenti deklaroi se me Berishën konkurrenca e vetme do të jetë se kush publikon më shumë denoncime në luftën e përditshme kundër kapjes së shtetit.

“Këto 28 mijë metër katrorë që kemi me letra t’i mbajmë kështu si I kemi dhe t’ua lëmë fëmijëve tanë siç na I kanë lënë ne. Jemi një parti ultra demokratike. Se pashë që kishte shumë shqetësim për referendumin, por ai është garanti I rikthimit të Kushtetutës në nivelin më të mirë që ka parë kjo tokë, që ishte ajo e vitit 1998, që u bë me referendum nga populli i Shqipërisë. Që ia delegoi vetes të drejtën e së vërtetës. Referendumi s’është thjeshtë për të bërë zgjedhje, është pjesëmarrje e popullit në llogaridhënie, është zgjim, përfshirje e njerëzve në politike, jo fake si followers-at nga Bangladeshi. Qoftë ju qoftë Berisha nuk e keni mohuar që do të bashkëpunoni me njëri-tjetrin. Ju synoni që me ndryshimin e mërit të bëheni forcë e parë drejtuese e opozitës. Nuk është ky problemi ynë, se mund të jesh partia e parë e opozitës për 200 vjet por mund të jesh bishti i mazhorancës, pasi je i paaftë të gjenerosh një ndryshim. Nuk kam unë asnjë konkurrencë me zotin Berisha. Nëse do të ketë një konkurrencë, që ai e pranon, është luftë e përditshme kundër kapjes së shtetit. Ndaj ftoj çdo partner, çdo qytetar dhe gazetar që çdo denoncim që s’e bëjnë dot ta sjellin te Ilir meta dhe “Partia e Lirisë” dhe të jenë të bindur se nuk do ju dalë emri fare si denoncues siç nuk ka dalë deri tani në të gjitha skandalet e qeverisë që kemi publikuar. Kur qeveria ka vendosur të përgjysmojë Shqipërinë, ta shpërdorojë vendin, Partia e Lirisë do ndezi flakën për të gjithë. Standardet e qeverisjes demokratike duken kur respekton opozitën, median e lirë, të vërtetën dhe tregon se ke vënë mirëqenien e popullit në krye.”, tha Meta.