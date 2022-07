Non grata e Berishës/ “Veprimet në Bruksel, jehonë e Washingtonit”, gazetari: Po sanksionohet politikisht

Në studion e “Open” në News24, po diskutohet në lidhje me shpalljen non grata të kreut të PD Sali Berisha nga SHBA dhe Britania.









Shefi i organizimit në partinë Demokratike Klevis Balliu, u shpreh se përderisa Londra shpall non grata Berishën për bashkëpunim me Fazlliç, minimalja që duhet bërë është që ndaj Fazlliç që jeton në Britani të merren masa, edhe penale.

Ndërkohë Gazetari Mentor Kikia u shpreh se Berisha po sanksionohet politikisht dhe se vendimet e marra për shpalljen e tij non grata, kanë si qëllim largimin e tij nga politika.

Balliu: Nëse një njeri që ka bashkëpunuar Berisha qenka kaq i korruptuar, minimalja Britani duhet ta arrestoje. apo kanë edhe këta një SPAK atje që nuk lejohen të arrestohen të gjithë.

Nuk ka asnjë provë. DASH ka mashtruar se të thuash ka bërë korrupsion nxirr një provë. Ndërkohë është një kryeministër që në 61 bashki, 30 dolën me probleme me drogën. U denoncuar nga Berisha, i njëjti që denoncoi edhe avionët me drogë në Divjakë. Fakti që nuk ka rrjedhë logjike tregon që janë dhënë para. Aq sa kalonte Gazheli në doganë atje mund të paguash për çfarë të duash.

Bushati:Ta kishte blerë Rusia SHBA-në se kanë më shuëm lekë se ne.

Balliu: Rusia ka pasur gjithë jetën një mision, shpopullimin e Shqipërisë që ju po e kryeni me sukses. Në krye të të gjithave që po ndodhin, me inceneratorin, me BananaKing, droga sheshit, tritole në rrugë, krimi kudo, i kapur me përgjime mbi zgjedhjet dhe të gjithë dalin nip deputeti, deputet, kryetar bashkie, të gjithë të denoncuar nga opozita.

Mentor Kikia: Paralajmërimet e Ramës nuk janë prej fallxhori tregon që ka informacion.

Paralajmërimi erdhi nga mungesa e opozitës në Bruksel, mund të ketë qëndrim zyrtar nga Brukseli ndaj Berishës. Të gjitha veprimet në BE janë jehonë e veprimeve të Uashingtonit.

Nuk e vë në dyshim që këtu ka shumë para dhe vullnet për të blerë administratat e huaja por kjo nuk ndodh kaq sa pretendohet. I mbetet historisë mënyrë se si u shkua deri në sanksionim nga SHBA.

Se di sa mund të ketë ndikuar Rama por me atë që ndodhi në Britani e që mund të ndodhë në Bruksel, mendoj që janë lobime të SHBA, sepse Berisha sfidoi personalisht ambasadorit në Tiranë, kjo nuk është kaluar prej tyre. Le të mos e konsiderojmë politikën si jashtëtokësore. Nuk ka më një lobim sepse nëse do të ishte Rama kaq i zoti mendoj se jemi për të marrë rrugët të gjithë se duhet të shpallë mbretërimit në këtë vend.

Gjata: Të pranosh këtë pa fakte është të mos kesh respekt për veten. Doni të jeni qytetarët të dorës së dytë? Unë nuk dua

Kikia: Arsyet pse po vijon zgjerimi i vendeve që shpallin non grata Berishën është një çështje tjetër.

Berisha po sanksionohet politikisht. Është nën një agresion politik ndërkombëtar, kjo nuk ka nevojë për prova që është në këtë situatë.

Motivimi që është i lidhur me bandat apo zgjedhjen, janë qesharake tani. nëse do ishte sanksionuar për zgjedhjet e ‘96 do meritonte të shkonte në Hagë jo non grata. Por duan ta largojnë nga skena politike.

Meta, Rama Berisha me zgjedhje nuk largohen, atëherë ka metoda të tjera.