Përfundon negocimi teknik i marrëveshjes për pensionet me Italinë, Rama: Rreth 500 mijë shqiptarë pritet të përfitojnë me hyrjen në fuqi

Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije të martën pasdite se negocimi teknik i marrëveshjes për pensionet midis Shqipërisë dhe Italisë sapo ka përfunduar.









Me anë të një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë thekson se pas përfundimit të procesit teknik do të ndiqen procedurat për ratifikimin e kësaj marrëveshje dhe më pas, rreth 500 mijë shqiptarë pritet të përfitojnë me hyrjen e saj në fuqi.

Reagimi i Kryeminstrit Rama:

LAJM I MIRË

Shqipëria dhe Italia sapo kanë përfunduar negocimin teknik të marrëveshjes për pensionet

Pas përfundimit të procesit teknik do të ndiqen procedurat për ratifikimin e kësaj marrëveshje dhe më në fund, pas një përpjekje të gjatë e thuajse të pamundur, rreth 500 mijë shqiptarë pritet të përfitojnë me hyrjen e saj në fuqi