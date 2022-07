Prapaskenat, Cllevio tregon se u takua me babain e Noizy-t në Polici! Çfarë u tha mes tyre dhe marrëveshja e arritur

Shumë u habitën kur panë se Kleviol Ahmetaj, i njohur si Cllevio, i kërkoi falje Noizyt dhe tha se nuk do e ofendonte më. Mirëpo, pas kësaj duket se fshihet një takim i tij me babain e reperit, Bashkimin, që është realizuar ditën e sotme.

Pas lirimit nga burgu tre ditë më parë Cllevio u arrestua sërish paraditen e sotme. U tha se shkak këtë herë kanë qenë ofendimet dhe kërcënimet e vazhdueshme në rrjetet sociale që nga momenti kur la qelinë. Nga ana tjetër, Cllevio tha se ishte babai i Noizyt ai që e kishte çuar në polici ku edhe e priste për një marrëveshje.

Në rrjetet sociale Cllevio ka treguar se është shprehur i penduar para tij dhe se kanë nënshkruar një marrëveshje. Për këtë marrëveshje ai u shpreh se i ka kërkuar dy kushte, ndonëse nuk zbuloi se për çfarë kushtesh bëhej fjalë konkretisht.

“U çova në këmbë dhe i thash se më rreh Noizy. Sepse e dha me vepra. Ishte shefi i komisariatit, babi i Noizyt, avokati im. Më tha mua “Çfarë ke që shan?” I thash: “E bëra. Më rrahe, e meritova.” Meritova dhe plumbin. Se me ato të sharat Meriton edhe plumb. Të shash një familje si ata. Janë familje që i respekton gjithë Shqipëria, se i kanë lënë vend vetes. Ti dhe çuni që ke edukuar dhe ke rritur të ka nderuar. Të kesh mik familjen Rajku, nuk besoj kurrë se të vjen ndonjë e keqe. Ndoshta ju dukem servil, por unë kështu mendoj. E bëra unë gabimin. Meritoja unë të vritesha. Tani ti më ndëshkove më rrahe. Bashkimi ka patur mundësi për 2 vjet që e kam sharë të më çonte 2 mijë toga pushkatimi dhe unë do isha pushkatuar. Shefi më tha do bëjmë një marrëveshje. I thash ‘Kë quan marrëveshje ti? Se marrëveshjet janë interese’. Nuk e jap firmën kot unë për marrëveshje kot. I thash kam dy kushte./ Panorama Plus