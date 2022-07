Skandali me doganat, Salianji për Gazhelin: I strukur në sqetullën e Ramës, drejtoruci nuk jep dot llogari për dëmet miliona euroshe, që i sjell shtetit

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji ka reaguar këtë të martë në lidhje me skandalin në dogana, duke e cilësuar kreun e këtij dikasteri, Genti Gazheli si një “drejtoruc të strukur nën sqetullën e Ramës”.









Përmes rrjeteve sociale, Salianji vuri në dukje se si investigimet mediatike po nxjerrin zbuluar “hajdutërinë e brumblit të doganave, makutërinë e njohur publikisht që kur ishte trezorier dhe mandej të kallëzuar penalisht nga sivëllau i vet për mitmarrje kur u shfaq si ambasador në Turqi”.

Ndërkohë, demokrati i ka bërë thirrje Prokurorisë së Posaçme të hetojë skandalin, duke shtruar pyetjen se “A do të duhej më shumë se kaq që SPAK të niste hetimet, të bënte kontroll banese dhe të shihte imtësisht pasurinë e zyrtarit publik?”.

Reagimi i Ervin Salianjit:

Prej ditësh qytetarët po shohin se si investigimet mediatike po nxjerrin zbuluar vjedhjet e brumbullit të doganave. E njohin kur paska qenë çelës- mbajtësi i kasës, e mandej e ka kallëzuar penalisht, sivëllau i vet për mitmarrje kur e e bënë ambasador në Turqi! Dihet për çfarë e bënë.

I strukur në sqetullën e Ramës, drejtoruci nuk jep dot llogari për dëmet miliona euroshe, që i sjell shtetit as dhe për hetimet e qeverisë, sepse në kushtet ku i vënë po folën cdo gjë do përdoret kundër tyre.

Nuk japin dot llogari as për shfaqjet në rrjete sociale, që shpërfaqin me miliona lek, kur shqiptarët me zor kalojnë muajin që keta ti vjedhin taksat për harbime.

A i ka deklaruar drejtoruci milionat që duken hapur në rrjetet sociale pavaresisht se u tremb aq sa i fshiu?!

A do të duhej, që SPAK të niste hetimet menjëherë me këto indicie, të bënte kontroll banese dhe të shihte imtësisht pasurinë e zyrtarit publik?

A ka sot hajduti doganave përgjegjësi që i fshihet pa përgjigje shkresave zyrtare tëantikorrupsionit qeveritar për të cilat reagova?

A mundet të mbulohen skandalet dhe vjedhjet me sulme personale ndaj medias?

Ky është ilustrimi i mijte i të përdorurit që merr komisionet e vjedhjes se shefit për ca kohë. Brumbuj deshmorë që nga komisionere bëhen koka turku ka po aq sa dëme e vjedhje kjo qeverisje.

Qartësisht një zyrtar civil sipas ligjit, i cili paguhet nga taksat e qytetarëve, sado ta shtyjne të mbrohet duke sulmuar mediat dhe gazetarët qe e investigojnë, veçse thellon gropën e denoncimit të vet.