“Sunny Hill Festival”, fillon numërimi mbrapsht! Motra e Dua Lipës, Rina, mbërrin në Prishtinë (FOTO)

Numërimi mbrapsht për “Sunny Hill Festival” ka filluar! Kur na ndajnë pak ditë nga mbajtja e tij në Prishtinë, tashmë ekipi ka mbërritur dhe puna ka filluar.

Po ashtu, në kryeqytetin e Kosovës ka ardhur edhe motra e Dua Lipës, Rina. Ajo ka postuar në Instagram një foto nga qyteti duke shkruar: “Prishtinë, më ke munguar!”

Ndërkohë nuk dihet ende se kur do mbërrijë Dua e cila po vijon turin e saj “Future Nostalgia”. Ajo do performojë në datë 5 gusht në “Sunny Hill” por pritet të mbërrijë disa ditë më herët.

Dua lajmëroi fansat e saj para pak ditësh se do t’i bashkohet listës së artistëve që do të performojnë këtë vit në festivalin e madh që do të mbahet në Kosovë, gjithashtu për herë të parë dhe në Tiranë. Ajo publikoi foton e saj në Instagram dhe krahas saj shkroi: “Prishtina- Kosova,po vij në shtëpi. Shihemi në gusht”.

“Sunny Hill Festival” do mbahet në Prishtinë, më 4, 5, 6 dhe 7 gusht 2022. Ndërkohë, një edicion i veçantë me një line-up tjetër do të mbahet në fund të muajit gusht në Tiranë më 26, 27 dhe 28 gusht. Artistët që do performojnë në Shqipëri ende nuk janë konfirmuar.