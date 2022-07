A do të marrë pjesë Partia e Lirisë në zgjedhjet vendore? Përgjigjet Ilir Meta: Sa kohë të jem lideri i saj, asgjë s’do bojkotohej në këtë vend!

Teksa u pyet nëse partia e tij do të marrë pjesë apo jo në zgjedhjet e ardhshme vendore, Ilir Meta u shpreh se, për sa kohë të jetë në krye të kësaj force politike, asgjë nuk do të bojkotojë në këtë vend.

“Për aq kohë sa do jem lideri i saj asnjë sekondë nuk do bojkotoj asgjë në këtë vend, as seanca parlamentare, asgjë tjetër aq më tepër të shkojë mendja për të bojkotuar zgjedhjet. Qeveria do iki me protesta ose zgjedhje, ta bëjë zgjedhjen vetë. Demokracinë duhet ta zhvillojmë çdo ditë, varet nga ne. partia e lirisë do marrë pjesë në të gjitha zgjedhjet është e bindur në një triumf të madh, jo vetëm por edhe të opozitës. Partia e Lirës është liria, e majtë apo e djathë, janë gjëra të qarta, është gjithëpërfshirëse, nuk kemi të bëjmë me të majtë apo e djathtë. PS a është e majtë? Një parti që nuk jep asgjë për familjet shqiptare? PS është vërtet patriotike sot? Që dilte me Berishën pavarësisht se ziheshim gjithë ditën për të dhënë mesazhe solidariteti? Apo është parti që ka frikë të përmendë masakrën e Selenicës? Partia e Lirës është patriotike, do ndezë flakën e shpresës lirisë dhe S’do i vërë zjarrin Shqipërisë por do ti shpëtojë nga kjo bandë që ka uzurpuar PS dhe gjithë shtetin. Nuk është nacionaliste.”, u shpreh në lidhje me këtë çështje Ilir Meta.