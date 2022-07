VIDEO/ Zemra nuk mjafton, Shkupi eliminohet në turin e dytë të Champions League

Shkupi përfundon aventurën në Champions League në turin e dytë kualifikues, pas humbjes 0-1 në shtëpi ndaj Dinamos së Zagrebit (2-2 takim i parë).









Shkupjanët do e nisnin mirë takimin. Në minutën e 15-të, një kundërsulm i tyre mund të përfundonte në mënyrën më të mirë të mundshme, por Livakovic neutralizon një goditje të Hamidit.

Minuta e 20-të do shihte sërish protagonist djemtë e Sedloskit. Abdullai koordinohet mirë me kokë dhe goditja e tij shkon fare pranë portës.

Vendasit do rrisnin presionin akoma më shumë. Në të 30-tën, Queven provoi, por nuk ia doli dot të zhbllokojë takimin.

Dinamo e Zagrebit do futej në fushë me dëshirën për fitore. Kroatët do merrnin epërsinë në minutën e 47-të me Ademin. Rezultati do mbetej i pandryshuar deri në fund, me të besuarit e Cacic që shkojnë në turin e 3-të të Champions-it.