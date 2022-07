Arrihet mrekullia mjekësore, 66-vjeçari amerikan shërohet nga SIDA

Një burrë 66-vjeçar me HIV është në shëruar plotësisht pasi mori një transplant të qelizave burimore të gjakut që përmban një mutacion të rrallë, duke rritur mundësinë që mjekët një ditë të jenë në gjendje të përdorin modifikimin e gjeneve për të rikrijuar mutacionin dhe për të kuruar pacientët të virusit që shkakton SIDA-n, njoftoi të mërkurën një ekip mjekësor për Washington Post.









Për momentin, mutacioni vendimtar që mposht virusin është i rrallë, duke e lënë trajtimin të padisponueshëm për shumicën dërrmuese të 38 milionë pacientëve që jetojnë me HIV, përfshirë mbi 1.2 milionë në Shtetet e Bashkuara. Transplantet e palcës së eshtrave gjithashtu mbartin rrezik të konsiderueshëm dhe janë përdorur vetëm për pacientët me HIV që kanë zhvilluar kancer.

Pacienti, i cili kishte jetuar më shumë se gjysmën e jetës së tij me virusin, është në mesin e një grushti njerëzish që u shëruan pasi morën qeliza burimore nga një donator me mutacionin e rrallë, thanë mjekët nga City of Hope, një qendër kërkimore dhe kanceri në Duarte, Kaliforni, i cili e trajtoi atë.

“Ky është një hap në rrugën e gjatë drejt shërimit”, tha William Haseltine, ish-profesor i Shkollës Mjekësore të Harvardit, i cili themeloi departamentet e kërkimit të kancerit dhe HIV/AIDS në universitet. Haseltine, tani kryetare dhe presidente e organizatës jofitimprurëse Access Health International, nuk ishte e përfshirë në rastin e Qytetit të Shpresës.

Ndërsa njoftimi në Konferencën e 24-të Ndërkombëtare të AIDS-it në Montreal nuk ka implikime të menjëhershme për shumicën e njerëzve që jetojnë me HIV, ai vazhdon përparimin e gjatë dhe të ngadaltë të trajtimit që filloi me miratimin federal të ilaçit AZT në 1987, përparuar një dekadë më vonë me përdorimi i frenuesve të proteazës për të reduktuar virusin në trup, dhe shkoi më tej në vitin 2012, me miratimin e PrEP , i cili mbron njerëzit e shëndetshëm nga infektimi.

Si rezultat i këtyre zhvillimeve, një pacient me HIV i diagnostikuar rreth moshës 20-vjeçare sot mund të marrë terapi antiretrovirale dhe të jetojë 54 vjet të tjera, sipas një studimi të vitit 2017 në revistën AIDS.

“Kur u diagnostikova me HIV në vitin 1988, si shumë të tjerë, mendova se ishte një dënim me vdekje”, tha pacienti i City of Hope, i cili kërkoi të mos identifikohej, në një deklaratë të shpërndarë nga spitali. “Kurrë nuk e kam menduar se do të jetoj deri në ditën që nuk do të kem më HIV.”

Burri mori transplantin në fillim të vitit 2019, por vazhdoi të merrte terapi antiretrovirale derisa u vaksinua kundër Covid-19. Ai është në falje për gati një vit e gjysmë.

“Ai po ia del shumë”, tha Jana T. Dickter, profesore e asociuar klinike në ndarjen e sëmundjeve infektive në City of Hope, e cila prezantoi të dhënat në konferencë. “Ai është në falje për HIV.”

Dickter tha se pacienti po trajtohet për ulçera të dhimbshme në gojë të shkaktuar nga qelizat burimore të dhuruesit që sulmojnë indin e tij.

Pacienti mori transplantin nga një donator i palidhur në vitin 2019, pasi u diagnostikua me leuçemi akute mielogjene. Mjeku i tij në City of Hope zgjodhi qelizat burimore të donatorëve që kishin një mutacion gjenetik të gjetur në rreth 1 në 100 njerëz me origjinë nga Evropa Veriore.

Ata që kanë mutacionin, i njohur si CCR5-delta 32, nuk mund të infektohen nga HIV sepse ai mbyll derën e përdorur nga virusi për të hyrë dhe sulmuar sistemin imunitar. Kjo derë është receptori i qelizave CCR5, të cilin virusi e përdor për të hyrë në qelizat e bardha të gjakut që përbëjnë një pjesë të rëndësishme të mbrojtjes së trupit kundër sëmundjeve.

Pacienti i Qytetit të Shpresës është në mesin e një grupi të vogël, të përzgjedhur të pacientëve me HIV që shkojnë në falje pas marrjes së një transplanti të tillë.

“Ky është ndoshta rasti i pestë në të cilin ky lloj transplanti duket se shëron dikë. Kjo qasje funksionon qartë. Është kurative dhe ne e dimë mekanizmin”, tha Steven Deeks, një profesor i mjekësisë në Universitetin e Kalifornisë në San Francisko, i cili u kujdes për pacientin e parë të tillë, Timothy Ray Brown. Në vitin 2007, Brown u shërua nga një ekip mjekësor në Berlin duke përdorur një transplant nga dikush që kishte të njëjtin mutacion.

Pas transplantimit, Brown nuk kishte më një nivel të zbulueshëm të HIV-it në gjakun e tij. Ai njihej si “pacienti i Berlinit” derisa publikoi emrin e tij në vitin 2010 dhe u transferua në San Francisko.

“Unë nuk do të ndalem derisa HIV-i të shërohet,” u zotua Brown në një ese të vitit 2015 në revistën AIDS Research and Human Retroviruses. Brown vdiq në shtator 2020 nga leuçemia e palidhur me HIV-in e tij. Ai ishte 54 vjeç.

Suksese të ngjashme ndoqën te pacientët në Londër, Dyseldorf, Gjermani dhe Nju Jork.