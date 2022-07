Valuta e Euros ka vijuar rënien në raport me lekun edhe gjatë kësaj të ërkure, pavarësisht se me ritme më të ulëta krahasuar me të hënën dhe të martën.









Siç konstaton Banka e Shqipërisë, gjatë ditës së sotme, një euro është kembyer me 116.60 lekë, ndërkohë që një ditë më parë u këmbye me 116.61 lekë. Rënia është e vogël krahasuar me të hënën kur humbi 0.25 lekë brenda ditës.