Gazprom merr vendimin drastik për Italinë

Gazprom do të reduktojë furnizimin me gaz për Italinë. Lajmin e ka bërë të ditur kompania italiane e energjisë Eni, e cila ka thënë se do të marrë rreth 27 milionë metra kub gaz nga kompania ruse, nga vëllimet mesatare ditore prej rreth 34 milionë metra kub ditët e fundit.









Gjigandi rus i kontrolluar nga shteti ka thënë se flukset nëpër tubacionin e tij Nord Stream 1 do të bien nga e mërkura, sepse duhej të ndalonte funksionimin e një turbine me gaz në një stacion kompresori sipas udhëzimeve nga një mbikëqyrës i industrisë.

Gazprom rifilloi rrjedhën e gazit përmes Nord Stream 1 javën e kaluar pas një ndërprerjeje 10 ditore mirëmbajtjeje, por vetëm në 40 për qind të kapacitetit të tubacionit. Rusia tha se ishte e detyruar të ulte volumin për shkak të kthimit të vonuar të një turbine që po riparohej në Kanada.