“Konfirmoni numrin e punonjësve”/ Deputeti i PD-së nxjerr ‘sms’-në: Rama po kërkon ta marrë zvarrë administratën në një antimiting të 7 Korrikut

Deputeti i PD-së Luçiano Boçi ka publikuar një mesazh që sipas tij i është dërguar administratës për të marrë pjesë më 28 korrik në atë që e quan festë për hapjen e negociatave.









Boçi shkruan se gjoja-festën për hapjen e negociatave Rama synon ta kthejë në një antimiting të 7 Korrikut. Sipas tij, urdhrat verbalë e sms janë të prerë: Askush të mos mungojë!

POSTIMI I PLOTË:

Rama gjoja-festën për hapjen e negociatave po synon ta kthejë në një antimiting të 7 Korrikut.

Kërkon t’i dëftejë botës mbarë se sa të lumtur janë shqiptarët nën regjimin e tij.

Për këtë kërkon ta marrë zvarrë administratën bashkë me gëzimin e saj që ajo ta shpërthejë me zor atë në shesh.

Urdhrat verbalë e sms janë të prerë.

Askush të mos mungojë!!!

Tamam tamam i bie sipas asaj shprehjes me pak ndryshim:

“Kërcen administrata nga belaja”

Ja një sms ftesë-kërcimi