Mesila Doda: Emrat e deputetëve të përmendur nga Autoriteti i Dosjeve, të bëhen publikë!

Kryetarja e Grupit Parlamentar Demokraci dhe Integrim, Mesila Doda ka folur pas takimit me kryetaren e Kuvendit, Lindita Nikollën për çështjen e autoritetit të Dosjeve.









Në një prononcim për mediat pas mbledhjes, Doda tha se nuk është njohur me emrat e përfshira në dokument.

Ajo u shpreh se emrat duhen bërë publik teksa shton se është i nevojshëm ndryshimi i ligjit për të marrë masa ndaj këtyre personave.

“Nuk kemi patur mundësi të ndërrojmë breza. Ju falenderoj për durimin tuaj. Besoj se është koha të nisë një punë serioze, jo vetëm me propozimet që ka sjellë autoriteti. Absolutisht duhen bërë public emrat. Duhet të dalin me emrat. Ja kërkova kryetares së Kuvendit. Unë u njoha me ato që jemi njohur me mediat. Ka patur vetëm iniciale. Për pjesën tjetër, duhet të kemi një ligj që nan dan nga e kaluara” – tha Doda.