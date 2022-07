Lindita Nikolla mëson emrin e politikanit të lartë në dosjet e Sigurimit të Shtetit: Rast tronditës. Kuvendi të ndërhyjë!

Kryetarja e Kuvendit, Lindita Nikolla ka deklaruar se është e gatshme për të mbledhur Kuvendin në çdo kohë lidhur me shqetësimet e ngritura nga Autoriteti i Dosjeve të Sigurimit të Shtetit për politikanin I.M.

Në një deklaratë për mediat nga Kryesia e Kuvendit, ajo u shpreh se ky rast ngre pikëpyetje për forcat politike. Gjithashtu ajo tha se është në dijeni të emrit të politikanit.

Në letrën e siguruar nga Gazeta Shqiptare zbulohet emri i politikanit të lartë të shtetit, ish-Presidenti Ilir Meta, për te cilin thuhet se Autoriteti i Dosjeve ka marre një denoncim “mbi pastërtinë e figurës së një prej personaliteteve më të lartë të shtetit, siç është ish-presidentit i Republikës, Ilir Metaj, i pajisur me certifikatë të pastërtisë së figurës nga Komisioni Mezini dhe Bezhani, e konfirmuar nga ana jonë me vendimin e autoritetit nr. 17, datë 28.04. 2017, rezulton se në fakt figuron në dokumentet e krijuara nga strukturat e ish-sigurimit të shtetit”.

‘Në vijim të kërkesave dhe propozimeve tona të mëparshme, por sidomos duke marrë nxitje nga denoncimi më i fundit i ardhur në institucion mbi pastërtinë e figurës së një prej personaliteteve më të lartë të shtetit, siç është ish-presidentit i Republikës, Ilir Metaj, i pajisur me certifikatë të pastërtisë së figurës nga Komisioni Mezini dhe Bezhani, e konfirmuar nga ana jonë me vendimin e autoritetit nr. 17, datë 28.04. 2017, rezulton se në fakt figuron në dokumentet e krijuara nga strukturat e ish-sigurimit të shtetit. Nëse institucioni do të ishte në kushtet e riverifikimit të pastërtisë së figurës së shtetasit Ilir Meta, gjë të cilën nuk na e lejon neni 29, pika 4, e ligjit funksional, rezultatet e kërkimit do të ndryshonin’. Ju përcjellim informacionin në lidhje me rastet më flagrantë të konstatuara nga institucioni, ku disa figura të rëndësishme, si A.D, Th.S, S.H, Xh.Sh, D.Ç dhe I.M, të cilat kanë pasur certifikatë të pastërtisë së figurës, figurojnë në dokumentet e krijuara nga ish-sigurimi i shtetit, raste të cilat duhet të mbahen parasysh në vlerësimin tuaj në lidhje me miratimin nga ana e Kuvendit të propozimeve për ndryshime ligjore.’, thuhet në dokumentin e Autoritetit te Dosjeve.