Nuk ka më gaz nga Rusia! Macron i shtrin dorën sauditëve për marrjen e energjisë

Princi i kurorës saudite, Mohammed bin Salman do të takohet me presidentin francez Emmanuel Macron të enjten në Paris.









Presidenti francez dhe princi saudit do të takohen për një darkë pune në pallatin Elysee, tha zyra e Macron, pa dhënë detaje të mëtejshme mbi qëllimin e vizitës.

Udhëtimi zyrtar vjen pasi Franca dhe Evropa po përpiqen të gjejnë furnizues alternativë të energjisë në mes të luftës së Rusisë në Ukrainë.

Në fillim të këtij muaji, Macron u takua me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan dhe njoftoi një marrëveshje furnizimi me naftë. Në një takim të G7 muajin e kaluar, Macron bëri thirrje për një mekanizëm për të ulur çmimet e naftës duke u kërkuar vendeve të OPEC-ut si Arabia Saudite të rrisin prodhimin – një zgjidhje që nuk i bindi udhëheqësit e tjerë të G7.

Vizita e princit të kurorës në Francë është pjesë e udhëtimit të tij të parë në Evropë që nga vrasja e gazetarit saudit Jamal Khashoggi në vitin 2018 – e porositur nga vetë Mohammed bin Salman. Vrasja brutale e Khashoggi brenda konsullatës saudite në Stamboll shkaktoi valë tronditëse në komunitetin ndërkombëtar dhe tërhoqi dënimin global.

Më parë këtë javë, princi i kurorës vizitoi Greqinë, ku të dy vendet nënshkruan marrëveshje për kabllot e të dhënave nënujore dhe diskutuan bashkëpunimin e mundshëm në sektorin e energjisë. Udhëtimi vjen më pak se dy javë pasi Presidenti i SHBA Joe Biden u takua me princin e kurorës në qytetin saudit të Jeddah, duke e përshëndetur atë me një goditje me grusht.