“Opozitës tentohet t’i hiqet e drejta e fjalës!”- Ervin Salianji: Regjimi kërkon ta kthejë dhe parlamentin në monist!

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salinji ka ngritur shqetësimin të mërkurën se po tentohet t’i hiqet fjala opozitës, “që qeverisë ti rritet e drejta e plaçkitjes”.









Me anë të një deklarate në rrjetet sociale, Salianji akuzon mazhorancën se po “kërkon ta kthejë dhe parlamentin në monist, në parlament memec që vetëm dëgjon por as nuk flet as kontrollon por vetëm çertifikon makutërinë”.

Për këtë arsye, ai bën thirrje për t’i dhënë fund “makinerisë së plaçkitjes”.

Deklarata e plotë: Regjimi kërkon ta ktheje dhe parlamentin në monist, në parlament memec që vetëm dëgjon por as nuk flet as kontrollon por vetëm çertifikon makutërinë! Çfare e tremb qeverinë qe i heq opozitës dhe fjalën?! Opozitës tentohet ti hiqet e drejta e fjalës që qeverisë ti rritet e drejta e plaçkitjes! Nëse kapen institucionet, sheshet flasin! Ti japim fund makinerisë së plaçkitjes!