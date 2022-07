Pushtimi, si po përballen me makinën propagandistike të Putinit disidentët e mërguar (RRËFIMET)

Ndërsa raketat e Kremlinit binin mbi Kiev, qyteti i tij i adoptuar, Ilya Ponomarev, një ish-deputet i opozitës ruse, vendosi t’i hapte luftë Presidentit Putin. Atij iu desh më pak se një javë nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës për të nisur median e tij online në gjuhën ruse, të quajtur “Mëngjesi i Shkurtit”.









I vendosur në një ndërtesë të shekullit të 19-të në qendër të Kievit, kanali synon të shpojë murin e propagandës së Kremlinit dhe të bindë miliona rusë të zakonshëm se Putini po e çon vendin e tyre në një humnerë ekonomike dhe politike.

Ponomarev, 46 vjeç, ishte i vetmi anëtar i parlamentit rus që votoi kundër aneksimit të Krimesë nga Ukraina në vitin 2014, duke paralajmëruar në atë kohë se masa do të çonte në “gjakderdhje në shkallë të gjerë në Evropë”. Si kundërpërgjigje, zyrtarët e partisë së tij, pseudo opozita “Një Rusi e Drejtë”, e etiketuan atë si tradhtar. Ai u detyrua të largohej nga vendi dhe është shtetas ukrainas që nga viti 2019.

Ambicia e tij është që “Mëngjesi i shkurtit” të bëhet diçka si Nexta, media bjelloruse që organizoi protesta masive në vitin 2020 kundër Presidentit Lukashenko nga baza e saj në Poloni. “Është një kanal revolucionar që synon Rusinë,” tha ai. Kanali e ka marrë emrin nga muaji dhe ora e ditës kur Putini urdhëroi tanket në Ukrainë.

Disa nga punonjësit e kanalit janë kritikë të Kremlinit që u larguan nga Moska për në Kiev dhe tani e konsiderojnë Ukrainën shtëpinë e tyre. Alexei Baranovsky, një gazetar dhe avokat për të drejtat e njeriut, kaloi kufirin pak përpara se Rusia të pushtonte. “E dija se duhej të shkoja në Ukrainë sepse doja të isha në këtë anë të kufirit nëse ndodhte diçka. Që të mund të ndihmoja në mbrojtjen e Ukrainës”, tha ai.

Të tjerë u shpërngulën në Ukrainë kur ishin fëmijë. Të gjithë janë të bashkuar në urrejtjen e tyre për Putinin dhe makinën e tij propagandistike. Kremlini ka mbyllur të gjitha mediat e pavarura ose opozitare që nga fillimi i pushtimit dhe “Mëngjesi i shkurtit” po synon të mbushë boshllëkun. “Ne jemi në një luftë informacioni dhe po përpiqemi të kuptojmë të vërtetën”, tha Vasyl Zvieriev, një nga prezantuesit. “Edhe nëse një pjesë e popullsisë ruse mund të shkundë propagandën helmuese të Kremlinit, atëherë ky do të jetë një rezultat i madh. Një shkëndijë e vetme mund të shndërrohet në flakë.”

Lufta e kanalit nuk kufizohet vetëm në videot online dhe intervistat me disidentët; synon gjithashtu të ofrojë mbështetje për aktivistët brenda Rusisë të cilët kanë kryer sulme me zjarrvënie në të paktën një duzinë qendrash rekrutimi ushtarak. Projekti i tij Rospartizan në Telegram, aplikacioni i mesazheve, ofron këshilla se si të prodhohen armë të improvizuara dhe nxit sulme ndaj ndërtesave qeveritare.

“Metodat jo të dhunshme nuk çojnë kurrë në rënien e regjimeve të tilla,” tha Fedor Klimenko, redaktori i kanalit. Ai hodhi poshtë sugjerimin se ishte joetike të nxiteshin rusët të angazhoheshin në rezistencë të dhunshme ndërsa ai dhe kolegët e tij ishin jashtë vendit. “Gjatë Luftës së Dytë Botërore, Charles de Gaulle bëri thirrje për një luftë të armatosur kundër qeverisë së Vichy, ndërsa ai ishte në Londër”, shtoi ai, duke iu referuar qeverisë së mbështetur nga nazistët në Francën e kohës së luftës. “Askush nuk thotë sot se ai ka vepruar në mënyrë joetike.

Faqja e internetit e kanalit, utro02.tv, është e ndaluar në Rusi, por videot e tij mund të shihen në YouTube, i cili është ende i aksesueshëm në vend. Ajo ka një staf prej rreth njëqind punonjësish, me 30 korrespondentë të fshehtë në Rusi. Kostot mbulohen tërësisht nga Ponomarev, një ish-ekzekutiv dhe investitor i naftës. Shifrat e shikimit janë modeste, por Ponomarev thotë se ka besim se ato do të rriten ndërsa pakënaqësia me luftën në Ukrainë dhe koston e saj ekonomike rritet në Rusi.

Marrja e propagandës shtetërore ruse është një detyrë e frikshme: që nga fillimi i luftës Moska ka trefishuar shpenzimet e saj në televizionin shtetëror. Channel One, stacioni kryesor televiziv i Rusisë, i ka kushtuar 14 orë në ditë promovimit të pohimit të rremë të Putinit se Ukraina është një shtet nazist që po vret rusishtfolësit në Donbas.

Lyubov Zavlnyuk, një prezantuese tjetër, ka përvojë të dorës së parë se sa e fuqishme mund të jetë propaganda e Kremlinit. Kur filloi lufta, ajo i telefonoi një kushërire në Rusi, duke pritur të dëgjonte fjalë mbështetjeje ose shqetësimi. “I thashë se isha e tmerruar, por ajo u përgjigj: “Nuk është asgjë aq e tmerrshme. Thjesht ulu për tre ditë dhe gjithçka do të përfundojë”. Disa ditë më vonë i shkrova dhe i thashë se njerëzit tanë po vriteshin. Ajo u përgjigj: “Kjo është e gjitha propagandë amerikane, e gjitha kjo është duke u inskenuar”. Unë i shkrova asaj një mesazh të zemëruar si përgjigje dhe ne nuk kemi folur që atëherë.”

Zavlnyuk nuk beson se është e mundur të ndryshohen pikëpamjet e njerëzve të tillë, por thotë se “Mëngjesi i shkurtit” mund të sigurojë siguri për ata rusë që janë kundër pushtimit. “Ne i ndihmojmë ata të kuptojnë se nuk janë vetëm dhe se ka mënyra për të rezistuar.”

Të gjithë punonjësit e kanalit flasin rrjedhshëm gjuhën ruse dhe ukrainase, por disa thonë se me vetëdije kanë ndaluar së foluri rusisht në publik për t’u distancuar nga lufta e Putinit. Zvieriev tha: “Unë flas ukrainisht në parim. Por nuk di si të lutem në gjuhën ukrainase. Dhe kështu lutem në rusisht për forcat e armatosura të Ukrainës. Për fitoren e tyre.”