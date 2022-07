‘Revolta’ e publikut gjerman për grekët: Gjermanët do t’ua paguajnë grekëve zëvendësimin e elektroshtëpiakëve

Gazeta e njohur gjermane ‘Bild’ theksoi programin grek për subvencionimin deri në 50% të zëvendësimit të pajisjeve shtëpiake me intensitet energjie për të kursyer energjinë, i cili po “funksionon” për momentin, me “argumentin” se janë para të komunitetit – për të përfunduar, sipas epokës së saj modelet e Memorandumeve, që taksapaguesit gjermanë paguajnë për të ndërruar frigoriferët në shtëpitë greke. Në fakt, botimi vjen në një kohë kur kursimi i energjisë është çështja dominuese për të gjithë Evropën e Bashkuar.









“Qeveria greke është mjaft bujare duke u dhënë qytetarëve të saj pajisje të reja shtëpiake. Por edhe gjermanët duhet të paguajnë koston”, komenton gazeta gjermane.

“Ministri grek i Energjisë, Kostas Skrekas, deklaroi se qytetarët do të mund të blejnë frigoriferë dhe ngrirës të rinj si dhe sisteme klimatizimi në javët në vijim, ku shteti do të mbulojë deri në 50% të kostos”, thuhet në artikullin përkatës. dhe shton:

“Buxheti i programit është 150 milionë euro, para të BE-së. Kjo do të thotë se Gjermania paguan edhe pajisjet e reja shtëpiake të grekëve”, shkruan gazeta gjermane.

“Kjo është një mënyrë e diskutueshme për të shpenzuar para nga shtetet e tjera anëtare, sepse, edhe ata kanë të njëjtat probleme”, kritikon ekonomistja e Kristian Demokratëve (CDU) Jana Simke.

“Subvencionimi i mallrave të konsumit në Greqi nuk do të rrisë ndjenjën e solidaritetit mes taksapaguesve në vendet e tjera të BE-së. Investimet në mënyra alternative të prodhimit të energjisë elektrike do të kishin më shumë kuptim sesa në frigoriferë dhe sisteme klimatizimi. Kjo nuk do të trajtojë shkaqet e krizës aktuale energjetike”, nënvizon Jana Simke.

Programi bujar i subvencionimit të qeverisë greke, siç komenton botimi gjerman, justifikohet me faktin se kursimi i energjisë synon uljen e emetimeve të dioksidit të karbonit dhe për rrjedhojë mbrojtjen e klimës. Megjithatë, ai shkon deri aty sa argumenton se qeverisë Mitsotakis nuk i intereson klima, por votat: Pasi iu referua synimit të kryeministrit për të mbajtur zgjedhjet në pranverë, në fund të mandatit katërvjeçar, ai vëren: “Me një frigorifer krejt të ri në shtëpi, duhet forcuar patjetër popullariteti i partisë së tij, Demokracia e Re”!