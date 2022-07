Rrëmbimi i të miturit në Elbasan, policia: S’mund të konfirmohet se njëra nga palët ka marrë dhe një person tjetër pa dëshirë

Policia e Shtetit ka lëshuar informacionin zyrtar në lidhje me përplasjen e dhunshme midis aloleshentëve në qendër të Elbasanit.









Njoftimi i plotë:

Elbasan/Informacion paraprak

Rreth orês 22:20, jemi njoftuar se në afersi të Pallatit të sportit disa adoleshentë janë konfliktuar ndërmjet njeri- tjetrit.

Në konflikt e sipër sipas të dhënave te ardhura në sallën operative dyshohet se njëra nga palët është larguar me një automjet duke marrë me vete dhe një person tjetër pa deshirën e tij.

Nga veprimet paraprake të kryera në vendin e ngjarjes nuk mund të konfirmohet ky fakt i pretenduar në telefonatën e ardhur në sallën operative.

Policia po punon për sqarimin e rrethanave dhe vertetesine e ngjarjes, nderkohë janë intensifikuar masat e sigurisë në qytet.