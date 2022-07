Shtyhet seanca gjyqësore me ministren Kushi, Vokshi: Arsimi sot është degraduar!

Shtyhet për në shtator seanca e radhës gjyqësore e deputetes Albana Vokshi me ministren e Arsimit Evis Kushi.









Në një deklaratë për mediat, Vokshi tha se kryeministri Edi Rama dhe ministrja Evis Kushi e kanë degraduar arsimin në Shqipëri.

“Arsimi sot është degraduar. Rama e trajton popullin e tij si armik dhe vetëm një kryeministër si ai mund ta çonte popullin e tij në këtë gjendje. Çdo ditë ka presion mbi arsimtarët nëse nuk bëjnë patronazhistin. Do të vazhdoj të denoncoj çdo skandal. As Edi Rama dhe as Evis Kushi nuk do të më bëjë të mbyll gojën”, tha Vokshi.