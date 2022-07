Celulari i komisionerit, objektiv i një tentative hakerimi! Përgjimet “dhimbje koke” për Europën, si u vendosën politikanët “nën shënjestër”

Monitorimi i figurave politike po kthehet në një dhimbje koke gjithnjë e më të madhe në Europë, teksa gjithnjë e më shumë raporte zbulojnë se edhe më shumë politikanë kanë renë pre e përgjimeve.









Pak orë më parë, në telegramin e saj, agjencia Reuters vuri në dukje se Bashkimi Evropian gjeti prova se celulari i Komisionerit të Drejtësisë Didier Reyders dhe punonjësve të tjerë të Komisionit Evropian ishin objektiv i një tentative hakerimi, bën me dije Protothema.

Ndërkohë, një analizë nga departamenti i të Drejtave Civile dhe Çështjeve Kushtetuese të Parlamentit Evropian drejtuar komitetit të Parlamentit Evropian që heton përdorimin e softuerit të mbikqyrjes me qëllim të keq të lëshuar në maj, përshkruan atë që ka ndodhur në disa vende evropiane.

Përpjekja për të spiunuar presidentin Macron

Pra, sipas raportit në fjalë, më 22 korrik 2021, autoritetet franceze njoftuan se kishin filluar një hetim për pretendimet se Maroku përdorte Pegasus për të spiunuar presidentin Emmanuel Macron, ndërsa gjurmët e Pegasus u gjetën në telefonat celularë të të paktën pesë anëtarëve të Këshillit Ministror francez.

Raportet treguan se ish-kryeministri Edouard Philippe dhe 14 ministra francezë ishin në shënjestër të Marokut (përfshirë Ministrin e Brendshëm Christophe Castaner, Ministrin e Jashtëm Jean-Yves Le Drian dhe Ministrin e Financave Bruno Le Maire).

Sipas MIT Technology Revieë, Franca ishte në bisedime për të blerë Pegasus nga NSO në vitin 2021, por vendosi të pezullojë konsultimet pas zbulimeve ndërsa Ministria e Jashtme mohoi se kjo kishte ndodhur.

Më 5 prill 2022, Federata Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut (FIDH), Aleanca për të Drejtat e Njeriut dhe mbrojtësi franko-palestinez i të drejtave të njeriut Salah Hammouri ngritën një padi kundër NSO Group për infektimin e paligjshëm të celularit të këtij të fundit, ndërkohë që disa ishin persona, siç theksohet në raport, të cilët dyshohet se ishin në shënjestër për spiunazh përmes softuerit Pegasus.

Zyrtarë të Ministrisë së Jashtme Finlandeze viktima të Pegasus

Sipas të njëjtit raport, më 28 janar 2022, Ministria e Punëve të Jashtme Finlandeze deklaroi se disa nga zyrtarët e saj jashtë vendit kishin qenë viktima të malware Pegasus për mjaft kohë.

Gjermania bleu fshehurazi malware-in Pegasus

Në lidhje me rastin e Gjermanisë, raporti vëren se Agjencia Federale e Policisë Kriminale Gjermane (BKA) pranoi, gjatë një takimi me dyer të mbyllura të Komitetit të Brendshëm të Bundestagut, se kishte blerë fshehurazi Pegasus në vitin 2019 me disa funksione të paaftë. Duhet të theksohet se softueri është përdorur në operacione lidhur me terrorizmin dhe krimin e organizuar që nga marsi i vitit 2021, ndërsa negociatat për blerjen e tij nga NSO kanë filluar në vitin 2017.