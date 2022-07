Einxhel Shkira i propozon DJ Dagz të martohet me të, përgjigja e tij është epike: Nuk jam aq i mirë jo, ama…!

Padyshim marrëdhënia e Einxhel Shkirës dhe DJ Dagz, është një nga më të bukurat së fundmi në showbizin shqiptar.

Një çift që duhet se kanë gjetur krah njëri-tjetrit atë që kanë kërkuar prej kohësh, në jo pak raste ndajnë me fansat dhe momente nga jeta e përditshme, por dhe plane për të ardhmen.

Edhe më herët ata kanë deklaruar, se pavarësisht se është ende shpejt, do të donin të ta shihnin të ardhmen e tyre duke përkrah njëri-tjetrit.

Së fundmi, Einxhel i ka propozuar publikisht atij që të martohet me të, duke ndarë një thënie që i atribuohet sipas saj karakterit të Dagz.

“Martohu me dikë që të thotë: jam krenar për ty, nuk e besoj që je e imja, ke të drejtë, jam unë gabim, kam besim të ty që do ta bësh, jo nuk je shëndoshur fare. Po, ta blej një sufllaqe tani, po jo mi se dy sufllaqe dhe një pastashutë s’janë shumë”, thuhet në këtë shkrim, ndër Einxhel i shkruan Dagz “martohu me mua!”

“S’jam dhe aq i mirë jo. A këtë ‘martohu me mua’ se mendoj as dy herë”, i përgjigjet ai.