EMRAT/ Shkatërrohet grupi i trafikantëve i lidhur me ‘Ndraghetën’, 30 të arrestuar, mes tyre dhe shqiptarë!

Një operacion Blitz është zhvilluar nga DDA Milano në orët e para të mëngjesit të sotëm në të gjithë ku janë bërë kërkime dhe arrestime edhe në zonën Vibonese dhe në veçanti në zonën e Nicoterës. Shoqata mafioze dhe shoqata kriminale që synojnë trafikun e drogës janë targeti i përfshirë në operacion ku ndër të arrestuarit në Milano, është Luigi Aquilano, dhëndri i bosit të Ndraghetas Antonio Mancus.









Sipas mediave italiane, gjithsej 30 të dyshuar, mes tyre dhe shqiptarë, janë të përfshirë në një hetim nga DDA e Milanos, të koordinuar nga prokurorja Alessandra Cerreti, të akuzuar në mënyra të ndryshme për shoqërim mafioz dhe shoqatë kriminale me qëllim trafikun e drogës.

Këtu janë të gjithë të dyshuarit: Luigi Aquilano , 44 ​​vjeç, nga Nicotera, banues në Milano (dhëndri i bosit Antonio Mancuso); Damiano Aquilano, 38 vjeç, nga Milano, me banim në Solaro (Mi), i përfshirë tashmë në operacionin “Obsession” të Dda of Catanzaro; Alessio Calabrese, 42 vjeç, nga Monza; Nazzareno Calaio, 53 vjeç, nga Milano; Salvatore Comerci, 37 vjeç, nga Nicotera; Christian Cucumazzo, 28 vjeç, nga Bari (ish i burgosur); Giuseppe D’Angelo, 43 vjeç, nga Nicotera; Rosario D’Angelo, 38 vjeç, nga Nicotera, banues në Bresso (Mi); Nicola De Luca, 50 vjeç, nga Milano; Francesco Orazio Desiderato, 48 vjeç, nga Nicotera, me banim në Berlassina (Mb); Edoardo Di Giacco, 39 vjeç, nga Nicotera, me banim në Milano; Giuseppe Di Giacco, 37 vjeç, nga Nicoter a, banues në Milano;Arturo Garofalo, 32 vjeç, me origjinë nga Palermo, me banim në Milano; Andrea Gobbo, 23 vjeç, nga Solaro (Mi); Cosimo Michele Iozzolino, 61 vjeç, nga Corigliano Calabro, banues në Milano; Nicola La Valle, 52 vjeç, me origjinë nga Reggio Calabria, por banues në Milano; Luciano Lioniello, 46 ​​vjeç, lindur në Romë, banues në Ibiza; Alfred Lleshi, 32 vjeç, shqiptar me banim në Rho (Mi); Alessandro Marangi, 51 vjeç, nga Milano; Giorgio Mariani, 64 vjeç, nga Milano; Massimiliano Mazzianti, 50 vjeç, nga Milano; Paolo Mesiano, 46 ​​vjeç, me origjinë nga Vibo Valentia, me banim në Milano; Antonio Messineo, 41 vjeç, nga Locri; Ylber Mezja, 46 vjeç, shqiptar me banim në Baranzate (Mi); Viola Moretti, 33, lindur në Terni, por banuese në Milano; Fortunato Palmieri, 37 vjeç, nga Mileto; Ugo Reitano, 42 vjeç, nga Sesto San Giovanni (Mi); Vito Scravaglieri, 47 vjeç, nga Nova Milanese; Davide Vailati, 47 vjeç, nga Milano, me vendbanim në Ibiza; Giovanni Vecchio, 64 vjeç, nga Nicotera, banues në Milano (i përfshirë tashmë në gjyqin e shkurtuar të lindur nga operacioni Rinascita Scott me një krim të deklaruar të përshkruar në dënimin e shkurtuar. Dda e Catanzaro kishte kërkuar 6 vjet burgim për të).

Luigi Aquilano, Salvatore Comerci, Francesco Orazio Desiderato, Giuseppe Di Giacco, Nicola La Valle, Giorgio Mariani, Ugo Reitano, Davide Vailati dhe Giovanni Vecchio akuzohen për krimin e pjesmarrjes në shoqatë mafioze që ka vepruar në Lombardi, sipas akuzës, në emër të disa pikave lokale të ndrangheta. Në veçanti, Luigi Aquilano do të kishte mbajtur kontakte me klanin Mancuso të Limbadi, ndërsa shoqata do të kishte krijuar gjithashtu një lidhje me Ibiza, në Spanjë.

Shoqata do të përpiqej të sigurojë kontrollin e aktiviteteve të ndryshme ekonomike, veçanërisht në sektorin e ushqimit dhe pijeve, përveç shërbimeve të sigurisë në Itali dhe jashtë saj. Më pas shoqata do të operonte edhe në trafikun e drogës. Luigi Aquilano, Ugo Reitano, Davide Vailati, Nicola De Luca dhe Luciano Lionello akuzohen gjithashtu për një zhvatje të ndodhur në maj 2019 në provincën e Torinos, ndërsa vetë Luigi Aquilano, Davide Vailati, Giuseppe Di Giacco dhe Ugo Reitano duhet të përgjigjen për një tjetër zhvatje që ndodhi në Milano në korrik 2019. Më pas, Luigi Aquilano do të merrte përsipër të ndërmjetësonte me një avokat për ta bërë atë të heqë dorë nga përpjekja për të fituar pronësinë e një restoranti në Ticino.

Luigi Aquilano, i cili u martua me një vajzë të bosit Antonio Mancuso (rreth ’38), tregohej gjithmonë si promotori dhe kryesuesi i shoqatës kushtuar trafikut të drogës. Ai gjithashtu do të kishte marrë pjesë në një takim me anëtarët e një familjeje tjetër të “Ndrangheta” të paidentifikuar në shtet, për të zgjidhur një mosmarrëveshje që lindi për një borxh të kontraktuar nga Giuseppe Baratta për furnizimin e drogës.